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30.07.2021 09:19
Рубрика: Общество

В Якутии отменят COVID-free зоны в ресторанах

Текст: Дина Непомнящая

Оперативный штаб Республики Саха (Якутия) принял решение ввести единый режим работы для всех учреждений общепита и развлекательных заведений. Это связано с ростом числа выявленных случаев коронавирусной инфекции.

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- У нас были отдельные COVID-free зоны, послабления для каких-то структур. Этого уже не будет, все будут работать в единых условиях, чтобы мы могли более четко требовать соблюдения ограничительных мер для того, чтобы сбить волну, - заявил глава Якутии Айсен Николаев в эфире телеканала "Якутия 24".

По его словам, принять такое решение пришлось, потому что рост количества заболевших говорит о том, что действующие меры неэффективны и надо принимать дополнительные.

- Волна очень опасная и, к сожалению, у нас в Якутии есть уже и бразильский штамм, и индийский. И они достаточно быстро распространяются, - отметил Николаев.

В регионе все чаще выявляют COVID-19 у молодежи и детей. Есть случаи, когда пациентов срочно везли в больницу рейсами санавиации в критическом состоянии.

Глава республики отметил, что летом люди расслабляются и не боятся заболеть, ведь привыкли, что в теплое время года простудные заболевания не распространяются. Но коронавирус более опасен, чем обычное ОРВИ. Многие люди заражаются во время проведения свадеб и юбилеев.

- Конечно, самая лучшая защита от COVID-19 - вакцинация и соблюдение индивидуальных мер безопасности. Там, где вакцинация высокая, мы видим минимум случаев заражения, а в некоторых районах их нет вообще, - подчеркнул Айсен Николаев.

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