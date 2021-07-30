Василий Орлов: На ремонт медучреждений выделены беспрецедентные суммы

В 2021 году на ремонт и реконструкцию организаций здравоохранения в Амурской области направлено более 950 миллионов рублей из регионального бюджета.

- Это беспрецедентные суммы, - подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. - Помимо непосредственно строительных работ идет обновление медицинского оборудования, монтируют современные инженерные системы, "умные регистратуры", процесс работы автоматизируют. Кроме этого, будем строить новые медучреждения там, где это нужно. Необходимость модернизации объектов здравоохранения области назрела давно. Пора решить эту задачу. Люди должны получать качественную медицинскую помощь без задержек, в комфортных условиях и вне зависимости от места жительства.

Напомним, в минувшем году министерство строительства совместно с управлением госзаказа разработало типовой проект ремонта поликлиник "под ключ".

- Такое решение даст возможность минимизировать риски в случае выявления в ходе строительно-монтажных работ ошибок и недочетов в проектной документации, так как за проектирование и обязательства по строительству будет нести ответственность одно юридическое лицо, - пояснил министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.

В план ремонтов на 2021 год по данному проекту были включены три поликлиники - в Благовещенске (вторая взрослая), Тамбовке и Зее. Но губернатор поручил министерству здравоохранения области увеличить количество медицинских учреждений, подлежащих реновации.

План капитальных ремонтов и реконструкции медицинских учреждений составлен на пять лет. Полный перечень необходимых работ и их очередность утвердили совместно специалисты двух министерств - здравоохранения и строительства. Всего до 2025 года запланировано более 60 мероприятий, среди которых не только капремонты, но и строительство новых зданий.

В настоящее время работы ведутся на более чем 30 объектах здравоохранения. К примеру, в Тынде продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса - здания 1980 года постройки общей площадью более девяти тысяч "квадратов", переданного городской больнице пять лет назад от ОАО "РЖД".

- На объекте трудятся более 90 человек. Его готовность - 65 процентов. Одновременно началась закупка и поставка медицинского оборудования, которое уже устанавливают в специально подготовленных помещениях, - рассказал директор ГКУ Амурской области "Строитель" Константин Шинкаренко.

По словам главы региона, на приобретение современных приборов для хирургического отделения выделено более 100 миллионов рублей, еще около 40 миллионов - на покупку мебели.

По завершении капремонта в корпусе развернут 200 коек круглосуточного пребывания и травматологический центр. Медпомощь будут оказывать жителям не только Тынды, но и Тындинского, Зейского и Сковородинского районов, а также Республики Якутия.

Масштабная реконструкция ведется в Амурской областной клинической больнице. Уже приведены в нормативное состояние межпанельные швы на фасадах корпусов, заменены все окна на пластиковые. В конце июня здесь приступили к капитальному ремонту ожогового отделения.

- Будут заменены системы тепло- и водоснабжения, подачи кислорода, видеонаблюдения, все коммуникации. Установим климат-контроль воздуха. Предстоит отремонтировать пол, выполнить облицовку стен и потолка, - перечислил главный врач Амурской областной клинической больницы Евгений Тарасюк. - Затем обновим оборудование: проведем реновацию противоожоговых кроватей, приобретем вакуумный аппарат для лечения термических ран, купим мебель. Все работы планируется завершить к 30 сентября.

Особое внимание в Амурской области уделяется медицинским учреждениям для детей. Так в прошлом году на ремонт и переоснащение детских поликлиник направили почти 100 миллионов рублей. В 2021-м по поручению главы региона капитально отремонтируют семь детских поликлиник. До конца текущего года завершатся работы в трех детских учреждениях здравоохранения - в Зее, Райчихинске и Благовещенске, а к концу августа приведут в порядок фасад поликлиники в Тынде.

- Все детские поликлиники будут устроены по "бережливому" принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Учреждения оборудуют современными инженерными системами, а процесс их работы - автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи в комфортных условиях. Однако, когда речь идет о детских учреждениях, нельзя забывать и об оформлении. Оно должно быть веселым и интересным. Сейчас дизайн не всегда продуман, и такими вопросами лучше заниматься специалистам. Тем более что ремонтировать детские поликлиники мы будем и в дальнейшем. Разработать проект для каждого медучреждения могут специалисты Центра развития территорий, - предложил Василий Орлов.

В десяти медицинских учреждениях области сейчас меняют и приводят в порядок лифты. На эти цели направлено более 50 миллионов рублей. В сентябре начнется реконструкция взрослой поликлиники № 2 в Благовещенске.

- Ее здание отремонтируют "под ключ". Главное преимущество таких работ - проектирует и строит объект одна организация, которая в дальнейшем и несет ответственность за результаты, качество, сроки строительства. Это исключит неэффективное использование бюджета при проектировании объектов, - отметил губернатор.

На таких же условиях будет проведена реконструкция поликлиники в Тамбовке, где за 30 лет капитальный ремонт не проводился. Завершить реконструкцию двух объектов здравоохранения "под ключ" планируется в 2022 году. На строительно-монтажные работы в Благовещенске направят около 210 миллионов рублей, в Тамбовке - порядка 92 миллионов.

Помимо этого до конца текущего года запланировано проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ еще в семи учреждениях - Амурской областной клинической больнице, Бурейской, Зейской, Завитинской и Архаринской больницах, а также в филиале противотуберкулезного диспансера города Райчихинска.

- План работ на пять лет вперед дает возможность уже сейчас заключать контракты на 2022 год. В том числе заблаговременная контрактация будет стимулировать подрядчиков, работающих сейчас на объектах здравоохранения. У организаций появится стимул быстрее завершать проекты, чтобы иметь возможность взять следующий госконтракт, - считает Василий Орлов.

При этом он обратил внимание, что по ряду объектов строители сейчас отстают от графиков, и поручил министру строительства области взять под личный контроль проблемные стройки.

Справка

На реализацию программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области" в течение 2021-25 годов будет выделено 3,53 миллиарда рублей. Из них более 3,38 миллиарда - средства федерального бюджета.