Житель Приморья предложил новый способ переработки ядерных отходов

Магистр Дальневосточного федерального университета Михаил Гурин придумал, как получить криптон и ксенон из отходов ядерной энергетики, и предложил эту идею на федеральном конкурсе "Моя страна - моя Россия", сообщает пресс-служба правительства края.

Сейчас криптон и ксенон - инертные одноатомные газы без цвета, вкуса и запаха - добывают из воздуха путем криогенной дистилляции, что требует больших затрат энергии. Идея приморца заключается в том, чтобы получать ценные продукты из отходов и при этом еще и очищать атмосферный воздух.

"Россия - единственная страна, идущая к закрытому топливному циклу, то есть после выработки ядерного топлива оно не хоронится, а идет на переработку", - отметил Михаил Гурин.

Справка "РГ"

Конкурс "Моя страна - моя Россия" - один из проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной по инициативе президента РФ. Ее главные цели - создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

В 2021 году в конкурсе приняли участие свыше 90 тысяч человек из России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Египта, Вьетнама, Великобритании, США.