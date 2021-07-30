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30.07.2021 13:12
Рубрика: Культура

Художница из Уфы поздравила Шварценеггера портретом из спортинвентаря

Текст: Гульназ Данилова

Уфимская художница Евгения Сковарт поздравила с 74-летием американского актера и политика Арнольда Шварценеггера, создав его портрет размером 7 на 4,5 метра из спортивного инвентаря на крыше здания фитнес-центра. Получилось очень похоже.

Фото: Из архива Мадины Газиевой
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Видео процесса и результат своей работы она разместила в своем аккаунте в Instagram, а в посте написала по-английски и по-русски:

"Арнольд Шварценеггер, с днем рождения! Железному человеку - железное здоровье! Я художник - я так тебя вижу! У тебя все есть, а вот портрета из такого необычного материала нет".

При создании портрета в ход пошли гантелей, мячи, банки со спортивным питанием, скакалки, эспандеры, гири и другой спортинвентарь, который ей принесли из тренажерного зала.

Это произведение выставлено на продажу на электронной платформе. Вырученные средства Евгения Сковарт планирует передать в российские благотворительные фонды для людей с болезнью Альцгеймера. Именно таким пациентам помогает семья именинника. Девушка написала, что солидарна с ним.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан РГ-Видео

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