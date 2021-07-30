Подозреваемый в убийстве школьницы самарский полицейский уволен из МВД

В Самаре по результатам служебной проверки уволен подполковник полиции, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по региону.

СУ СК по Самарской области завело уголовное дело после обнаружения 29 июля в частном доме поселка Петра Дубрава тела 15-летней девочки с признаками насильственной смерти. Задержан подозреваемый подполковник полиции, замначальника уголовного розыска в Самаре. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры Самарской области.

На месте преступления идут следственные действия. Официальных версий случившегося органы пока не сообщали.