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30.07.2021 15:53
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьницы самарский полицейский уволен из МВД

Текст: Ольга Дмитренко
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Самаре по результатам служебной проверки уволен подполковник полиции, которого подозревают в убийстве 15-летней девочки. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МВД по региону.

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СУ СК по Самарской области завело уголовное дело после обнаружения 29 июля в частном доме поселка Петра Дубрава тела 15-летней девочки с признаками насильственной смерти. Задержан подозреваемый подполковник полиции, замначальника уголовного розыска в Самаре. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Ход расследования уголовного дела на контроле прокуратуры Самарской области.

На месте преступления идут следственные действия. Официальных версий случившегося органы пока не сообщали.

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