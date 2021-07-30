Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Самаре оказался подполковником полиции, работавшим в должности начальника отделения по раскрытию тяжких преступлений, замначальника третьего отдела угрозыска Самары. Эту информацию "РГ" подтвердили в правоохранительных органах.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело взял на контроль прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

В ГУ МВД по региону сообщили, что идет служебная проверка. "Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщила заместитель начальника пресс-службы Татьяна Лядина.

Напомним, в частном доме поселка Петра Дубрава вечером 29 июля обнаружили тело 15-летней девочки с признаками насильственной смерти. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.