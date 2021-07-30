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30.07.2021 14:13
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Самаре оказался подполковником

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Подозреваемый в убийстве 15-летней девочки в Самаре оказался подполковником полиции, работавшим в должности начальника отделения по раскрытию тяжких преступлений, замначальника третьего отдела угрозыска Самары. Эту информацию "РГ" подтвердили в правоохранительных органах.

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Подозреваемый задержан. Уголовное дело взял на контроль прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

В ГУ МВД по региону сообщили, что идет служебная проверка. "Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщила заместитель начальника пресс-службы Татьяна Лядина.

Напомним, в частном доме поселка Петра Дубрава вечером 29 июля обнаружили тело 15-летней девочки с признаками насильственной смерти. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

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