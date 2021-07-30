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30.07.2021 16:31

Сборная "Русполимета" приняла участие в футбольном турнире на МАКС-2021

Текст: Майя Бирюкова
Сборная команда ПАО "Русполимет" приняла участие в турнире по мини-футболу на Кубок МАКС-2021 среди предприятий авиационно-космической промышленности, гражданской авиации и смежных отраслей. Соревнования состоялись 24 июля на стадионе "Метеор" в подмосковном Жуковском.
Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет" Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"

Спортивное состязание собрало 20 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Рязани, Рыбинска, Кулебак и Жуковского, выставивших 16 сборных команд. Дружные коллективы болельщиков поддерживали все команды, включая иногородние.

Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
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В состав сборной ПАО "Русполимет" вошли технический директор Андрей Сапунов, начальник ЦСЭМ Филипп Круть, инженер-технолог ОКП Иван Чегуров, мастера Антон Семенов, Олег Горшков, Михаил Луконин, токари Илья Докторов и Алексей Савелов, нагревальщик Артем Забродин, а капитаном команды стал ведущий инженер-технолог ОКП Алексей Федоров.

Открывая праздник спорта заместитель генерального директора АО "Авиасалон" Владимир Советкин подчеркнул, что спортивные состязания становятся доброй традицией Международных авиационно-космических салонов и пожелал болельщикам зрелищных матчей.

А болельщикам действительно было на что посмотреть. Скорость, энергия, реакция, хватка, сплоченность, точность - все это демонстрировали команды в каждой игре, начиная с отборочного этапа.

Победители отборочных турниров вышли в золотой и серебряный плей-офф. Команда ПАО "Русполимет" отчаянно боролась в серебряном плей-офф. Футболисты предприятия отстаивали каждый сантиметр поля в зоне своих ворот, неустанно атаковали ворота противника, используя каждую возможность. Результативные голы забили Андрей Сапунов, Филипп Круть и Михаил Луконин.

Как отметила Юлия Верина, генеральный директор компании "Бизнес Спорт", выступающей организатором турнира, высокий уровень всех команд не позволил ни одной из сборных победить с разгромным счетом. Более того, в играх плей-офф команды демонстрировали сопоставимые мастерство, решительность и упорство, поэтому в восьми играх исход был решен после серии пенальти.

К сожалению, именно по пенальти сборной завода не удалось выйти в победители. Но даже в эти минуты легкого разочарования болельщики команды, члены Совета молодых специалистов предприятия поддерживали футболистов так, что заработали статус "Лучшей группы поддержки" турнира, а гимн "Русполимет", который звучал на стадионе, определенно поднял настроение и боевой дух, вызывая гордость у заводчан и чувство единства.

В честь своего 155-летнего юбилея ПАО "Русполимет" предоставил подарки всем командам, лучшим игрокам турнира, победителям футбольной лотереи.

Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"
В регионах Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл Набирая высоту. Русполимету 155 лет

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