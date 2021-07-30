СК: Прокурор Сызрани задержан за взятку в 3 млн

Следственное управление СК РФ по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора Сызрани Вадима Федорина. Он подозревается в получении взятки в размере 3 миллионов рублей.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении прокурора города Сызрани, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в особо крупном размере"), - передает ТАСС комментарий областной прокуратуры. - По версии следствия, 30 июля 2021 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил в качестве взятки денежные средства в размере 3 миллионов рублей за совершение заведомо незаконных действий".

Фигурант был задержан на месте сотрудниками управления ФСБ. Расследование продолжается.