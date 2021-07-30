Новости

СК: Прокурор Сызрани задержан за взятку в 3 млн 23:01
Миссию ООН в Герате атаковали с применением гранат и реактивных снарядов 22:45
В Москве успешно завершилась проверка система электронного голосования 22:34
Ученые рассказали о различии симптомов COVID-19 у мужчин и женщин 22:29
Россияне взяли ипотеки с господдержкой на 959 млрд рублей 22:25
Дельта-вариант может вызвать легкую форму COVID даже у вакцинированных людей 22:19
Минпромторг: обязательная маркировка воды начнется с 1 декабря 21:42
Почти 150 тысяч москвичей участвовали в тестировании электронного голосования 21:10
Более 36 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 20:42
В центре Москвы в ТЦ произошла массовая драка со стрельбой 20:40
Золотов присвоил Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта 20:19
Государственному полигону Сары-Шаган исполняется 65 лет 20:18
Космонавты не переходили на американский сегмент МКС из-за ситуации с "Наукой" 20:16
Трое кубинцев попытались сбежать из Ленобласти в Эстонию на надувных матрасах 20:12
Рогозин: Двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов 20:02
Назван состав жюри премии "Экология - дело каждого" 19:57
Видеозвонки в Telegram теперь поддерживают 1000 пользователей 19:47
Для решения проблем дольщиков нужно еще 33 млрд рублей 19:40
Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению 19:37
ВОЗ: Распространение коронавируса в мире ускоряется 19:23
Для ускоренного ремонта школ необходимо увеличить финансирование 18:56
В Москве и Подмосковье отложили ввод новых правил для такси 18:49
Владимир Соловьев рассказал о стыковке модуля "Наука" 18:43
ВОЗ: Штамм "дельта" COVID-19 распространился по 132 странам 18:41
Российские волейболисты уступили сборной Франции на Олимпиаде в Токио 18:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 23:01
Рубрика: Происшествия

СК: Прокурор Сызрани задержан за взятку в 3 млн

Следственное управление СК РФ по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора Сызрани Вадима Федорина. Он подозревается в получении взятки в размере 3 миллионов рублей.

Фото: youtube.com/Finiko Blog
Сооснователь финансовой пирамиды Finiko арестован

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении прокурора города Сызрани, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки в особо крупном размере"), - передает ТАСС комментарий областной прокуратуры. - По версии следствия, 30 июля 2021 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете, получил в качестве взятки денежные средства в размере 3 миллионов рублей за совершение заведомо незаконных действий".

Фигурант был задержан на месте сотрудниками управления ФСБ. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

Главное сегодня

Путин поручил создать межведомственную комиссию по историческому просвещению
Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Рогозин: Двигатели "Науки" могли включиться из-за операторов
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским
Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России