Включаться в целостную, давно сформировавшуюся образовательную структуру всегда непросто. Тем более для дизайна, который относится к гуманитарной области. Однако коллектив кафедры "Дизайн и искусствоведение" (ДИ) никогда не сомневался в ценности, актуальности и востребованности дизайн-образования.
- Для нас не было необходимости доказывать собственную значимость и авторитет, - говорит заведующая кафедрой "Дизайн и искусствоведение" Лидия Стратонова. - Двадцатилетний опыт развития образовательных программ кафедры всегда давал уверенность и преподавателям, и студентам в том, что дизайнер - это популярная, престижная, уникальная профессия, а наш коллектив умеет этой профессии обучить.
Последовательно, шаг за шагом, начиная с первой образовательной программы "Художественное проектирование костюма", кафедра набирала потенциал. Преподаватели актуализировали программы обучения.
- Мы начали знакомство с новой для нас университетской средой с серии передвижных экспозиций, - рассказывает Лидия Михайловна. - И в течение трех лет представили выставки: "Академический рисунок и живопись", "Дизайн-концепции и дизайн-проекты". Экспонировались объекты ландшафтного и графического дизайна, футуристические проекты и коллекции дизайнерской одежды: проект-симулякр "ФЬЮ-Черниковск", экспозиции "Этностиль. Башкирский образ", "Возможности фотоязыка", "Уфа 2052", специализированные экспозиции, направленные на разработку актуального графического образа УГНТУ с концепциями ребрендинга и сувенирной продукции.
Студенты-дизайнеры не раз представляли университет на крупных международных конкурсах моды, архитектуры и дизайна, где всегда завоевывали признание и награды. В творческих конкурсах, даже с большим количеством участников, бренд Нефтяного сегодня узнается сразу.
Преподаватели кафедры видят свою миссию в популяризации дизайна среди молодежи. Они стремятся вовлечь в орбиту творческой работы всех, кто любит цифровые технологии, ценит красоту и эстетику окружающего мира, формулирует яркие интересные идеи.
Среди лидерских проектов студентов УГНТУ дизайнерские сейчас в топе. Это графический дизайн, дизайн среды, дизайн профессиональной одежды, информационные обучающие стенды.
Все это формирует особую творческую университетскую среду и определенным образом влияют на формирование нового облика Уфы и всей республики.
Студенты и преподаватели кафедры ДИ успешно решают прикладные задачи серьезного масштаба. Это дизайн классов УГНТУ для школ Уфы и республики, разработанные и осуществленные творческой группой молодых дизайнеров. Многочисленные задачи по оформлению университета и прилегающих территорий решены в проектах-концепциях: актовый зал 12-го корпуса, дизайн кафедры "Международные отношения, история и востоковедение", дизайн аудитории 111, lounge-зона общежития № 12, масштабный творческий проект дизайна общежития № 8, проект оформления столовой УГНТУ, проект библиотеки, проект танцевальной площадки, дизайн оформление 6-7 этажа 12-го корпуса, дизайн значков, рекламные видеоролики, коллекции плакатов ко дню победы и здоровому образу жизни и многое другое.
Таким образом, коллаборация с крупнейшим федеральным университетом страны для кафедры дизайна и искусствоведения стала новой вехой в ее истории.