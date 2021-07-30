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30.07.2021 16:12
Рубрика: Власть

Уфимский нефтяной университет - территория дизайна

Текст: Гульназ Данилова
Всего пять лет назад коллектив старейшего в республике Уфимского государственного нефтяного технического университета обсуждал вопрос: зачем фундаментальному вузу такое направление, как дизайн? В структуре УГНТУ давно и успешно функционирует Архитектурно-строительный институт, множество гуманитарных подразделений и творческих студенческих объединений. Но сегодня уже никто не задается таким вопросом. Дизайн, с его устремленностью в будущее, любовью к новейшим технологиям и материалам, уникальной методологией проектных форм образования, получил достойную оценку.
Преподаватели кафедры дизайна и искусствоведения. Фото: Пресс-служба УГНТУ Преподаватели кафедры дизайна и искусствоведения. Фото: Пресс-служба УГНТУ
Преподаватели кафедры дизайна и искусствоведения. Фото: Пресс-служба УГНТУ

Включаться в целостную, давно сформировавшуюся образовательную структуру всегда непросто. Тем более для дизайна, который относится к гуманитарной области. Однако коллектив кафедры "Дизайн и искусствоведение" (ДИ) никогда не сомневался в ценности, актуальности и востребованности дизайн-образования.

Фото: пресс-служба УГНТУ
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- Для нас не было необходимости доказывать собственную значимость и авторитет, - говорит заведующая кафедрой "Дизайн и искусствоведение" Лидия Стратонова. - Двадцатилетний опыт развития образовательных программ кафедры всегда давал уверенность и преподавателям, и студентам в том, что дизайнер - это популярная, престижная, уникальная профессия, а наш коллектив умеет этой профессии обучить.

Последовательно, шаг за шагом, начиная с первой образовательной программы "Художественное проектирование костюма", кафедра набирала потенциал. Преподаватели актуализировали программы обучения.

- Мы начали знакомство с новой для нас университетской средой с серии передвижных экспозиций, - рассказывает Лидия Михайловна. - И в течение трех лет представили выставки: "Академический рисунок и живопись", "Дизайн-концепции и дизайн-проекты". Экспонировались объекты ландшафтного и графического дизайна, футуристические проекты и коллекции дизайнерской одежды: проект-симулякр "ФЬЮ-Черниковск", экспозиции "Этностиль. Башкирский образ", "Возможности фотоязыка", "Уфа 2052", специализированные экспозиции, направленные на разработку актуального графического образа УГНТУ с концепциями ребрендинга и сувенирной продукции.

Проект коллекции молодежной одежды METRIC. Фото: Пресс-служба УГНТУ

Студенты-дизайнеры не раз представляли университет на крупных международных конкурсах моды, архитектуры и дизайна, где всегда завоевывали признание и награды. В творческих конкурсах, даже с большим количеством участников, бренд Нефтяного сегодня узнается сразу.

Фото: пресс-служба УГНТУ
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Преподаватели кафедры видят свою миссию в популяризации дизайна среди молодежи. Они стремятся вовлечь в орбиту творческой работы всех, кто любит цифровые технологии, ценит красоту и эстетику окружающего мира, формулирует яркие интересные идеи.

Среди лидерских проектов студентов УГНТУ дизайнерские сейчас в топе. Это графический дизайн, дизайн среды, дизайн профессиональной одежды, информационные обучающие стенды.

Все это формирует особую творческую университетскую среду и определенным образом влияют на формирование нового облика Уфы и всей республики.

Проект Аллеи славы для ПАО "Газпром". Фото: Пресс-служба УГНТУ

Студенты и преподаватели кафедры ДИ успешно решают прикладные задачи серьезного масштаба. Это дизайн классов УГНТУ для школ Уфы и республики, разработанные и осуществленные творческой группой молодых дизайнеров. Многочисленные задачи по оформлению университета и прилегающих территорий решены в проектах-концепциях: актовый зал 12-го корпуса, дизайн кафедры "Международные отношения, история и востоковедение", дизайн аудитории 111, lounge-зона общежития № 12, масштабный творческий проект дизайна общежития № 8, проект оформления столовой УГНТУ, проект библиотеки, проект танцевальной площадки, дизайн оформление 6-7 этажа 12-го корпуса, дизайн значков, рекламные видеоролики, коллекции плакатов ко дню победы и здоровому образу жизни и многое другое.

Таким образом, коллаборация с крупнейшим федеральным университетом страны для кафедры дизайна и искусствоведения стала новой вехой в ее истории.

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