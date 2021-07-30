В Башкирии два человека пострадали при взрыве самогонного аппарата

Ночью в городе Салавате в доме №50 по улице Матросова из-за хлопка паров спирта самогонного аппарата получили серьезные термические ожоги мужчина и женщина 1987 года рождения.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, пострадавших сотрудники скорой помощи госпитализировали в городскую клиническую больницу. У мужчины, по предварительной информации, ожоги 80 процентов туловища, у женщины - 40 процентов. Состояние обоих расценивается как тяжелое.

Самогонный аппарат стоял на кухне, но хлопок был такой силы, что в трехкомнатной квартире выбило стекла в окнах, осыпалась штукатурка, разрушилась балконная рама, повредились межкомнатные и входная двери, а также домашнее имущество. Горения не было.

Спасатели эвакуировали из двухподъездного двухэтажного дома 30 человек, из них 8 детей. От размещения в пункте временного размещения они отказались. По счастливой случайности, оказался неповрежденным газовый трубопровод, поэтому утечки газа и его последствий удалось избежать.

Специалисты отдела строительства городской мэрии и управляющей компании проведут обследование подъезда, где произошло ЧП. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.