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30.07.2021 14:53
Рубрика: Происшествия

В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники полиции задержали в Казани одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.

Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Вахитовском районном суде столицы РТ сегодня будет рассмотрен вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Уголовное дело по статье об организации финансовой пирамиды было возбуждено в декабре прошлого года после проверки прокуратуры РТ, проведенной в организации. Сотрудники надзорного ведомства установили, что компания привлекала денежные средства жителей Татарстана и других регионов страны под предлогом инвестирования в фондовые рынки и криптовалюту. Клиентам гарантировался доход до 25 процентов в месяц. В действительности же деньги распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

В июле в СМИ и соцсетях появилась информация, что вкладчики компании не могут вывести средства из личного кабинета, а их странице на сервисе оказались заблокированы. В МВД по Татарстану на данный момент поступили заявления от 100 с небольшим вкладчиков, ущерб по каждому обращению составляет от 100 тысяч рублей до 10 миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Финансовые пирамиды

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