В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko

Сотрудники полиции задержали в Казани одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Вахитовском районном суде столицы РТ сегодня будет рассмотрен вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Уголовное дело по статье об организации финансовой пирамиды было возбуждено в декабре прошлого года после проверки прокуратуры РТ, проведенной в организации. Сотрудники надзорного ведомства установили, что компания привлекала денежные средства жителей Татарстана и других регионов страны под предлогом инвестирования в фондовые рынки и криптовалюту. Клиентам гарантировался доход до 25 процентов в месяц. В действительности же деньги распределялись между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

В июле в СМИ и соцсетях появилась информация, что вкладчики компании не могут вывести средства из личного кабинета, а их странице на сервисе оказались заблокированы. В МВД по Татарстану на данный момент поступили заявления от 100 с небольшим вкладчиков, ущерб по каждому обращению составляет от 100 тысяч рублей до 10 миллионов рублей.