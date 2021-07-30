Красноярский край получит новый теплоход и ретро-паровоз

Новости

На миссию ООН в Афганистане совершено нападение, один человек погиб 17:05
Названы основные симптомы затяжного коронавируса 16:59
Сенатор: Перерасчет пенсий затронет до 10 млн работающих пенсионеров 16:54
Мощи святого князя Александра Невского доставлены для поклонения в Минск 16:50
Ма Лун стал четырехкратным олимпийским чемпионом по настольному теннису 16:49
Андрей Воробьев: Жители Подмосковья активно прививаются от COVID-19 16:37
Еврокомиссия начала подготовку к глобальной катастрофе 16:23
В Париже второй за неделю ювелирный магазин ограбили на 2 млн евро 16:15
Мурашко: С ЕС идут консультации о признании сертификатов о вакцинации 16:02
Умер адвокат по делу актера Михаила Ефремова 15:59
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским 15:56
Эксперт рассказал, как выбрать качественную обувь 15:41
Видео: Прокол Джонсона с зонтиком рассмешил принца Чарльза 15:33
Три региона получат 2,7 млрд рублей на снижение вредных выбросов 15:32
Москалькова: Власти Украины дискриминируют больше половины населения 15:22
Барега из Эфиопии стал олимпийским чемпионом в беге на 10 000 м 15:21
На Урале после гибели людей мусоровозы оснастят допоборудованием 15:11
Комиссаром павильона РФ на Венецианской биеннале станет Анастасия Карнеева 15:10
Теннисисты Мектич и Павич стали олимпийскими чемпионами в парном разряде 15:04
Назван размер комфортного дохода семьи для обслуживания ипотеки 14:57
Спецучения на основе сирийского опыта прошли в Западном военном округе 14:56
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования" 14:56
В Казани задержали сооснователя финансовой пирамиды Finiko 14:53
Стали известны подробности инцидента с актером "Штрафбата" Регнером 14:50
Жителя Тюмени будут судить за контрабанду кокаина из Испании 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 15:32
Рубрика: Власть

Красноярский край получит новый теплоход и ретро-паровоз

Возможности путешественников расширятся на Енисее и железной дороге
Текст: Дмитрий Машуков
Два значимых для Красноярского края события произошли за последние сутки в разных местах России. Одно непосредственно связано с судостроением, европейской частью страны и литературой, другое - с железнодорожными перевозками, историей и чисто сибирскими красотами. Однако то и другое встретились на стыке транспорта и туризма.
Фото: Правительство Красноярского края Фото: Правительство Красноярского края
Фото: Правительство Красноярского края

Сегодня на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония закладки пассажирского теплохода "Виктор Астафьев". Судно строится по заказу Красноярского края, информирует пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Станции "подземки" подняли в проекте с глубины 60 метров до 25

Губернатор Александр Усс в формате видеоконференцсвязи принял участие в торжественном мероприятии. Присутствовали спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, представители Государственной Думы РФ, городской администрации, Объединенной судостроительной корпорации и Государственной транспортной лизинговой компании.

Год назад здесь было заложено первое из двух пассажирских судов - "Андрей Дубенский". Оба теплохода строятся по инициативе губернатора в рамках заключенного в 2020 году контракта между судостроительным заводом и лизинговой компанией. "Андрей Дубенский" придет в Красноярск в августе 2023-го, на полгода раньше обозначенного в контракте срока. Соответствующая договоренность достигнута во время визита Александра Усса на завод в рамках командировки на Петербургский международный экономический форум - 2021. "Виктор Астафьев", согласно контракту, прибудет на место в 2024 году. Новые теплоходы будут курсировать по Енисею между Красноярском и Дудинкой.

Напомним, пассажирские суда получили имена в результате голосования, в котором приняли участие более трех тысяч человек.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Сегодня мы были участниками и свидетелями очень важного и торжественного события - закладки второго лайнера для нашего Енисея. Это еще один шаг к достижению больших целей, стоящих перед регионом. Новый теплоход будет носить имя нашего великого земляка Виктора Петровича Астафьева. В своих произведениях он воспевал Енисей. Пусть имя сибирского писателя вдохновляет всех тех, кто будет строить этот замечательный лайнер. Убежден, что теплоходы "Андрей Дубенский" и "Виктор Астафьев" будут гордостью не только красноярцев, но и украшением всего речного флота России.

Добавим, эти комфортабельные суда способны, по словам губернатора, преодолевать любые пороги и ходить в арктические широты. Современные теплоходы позволят возродить пассажирские перевозки на Енисее, разнообразить туристические маршруты. Александр Усс также отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Правительства России.

А накануне губернатор Александр Усс оценил развитие туристической инфраструктуры на железной дороге между Красноярском и Дивногорском. В ходе поездки глава региона обсудил планы развития этого направления с начальником Красноярской железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги" Алексеем Туманиным и руководителем регионального агентства по туризму Юлией Верхушиной.

Речь идет об одном из наиболее популярных у красноярцев и доступных маршрутов. Многие уже оценили возможность добираться до соседнего города на электричке. Сейчас она выполняет шесть-семь рейсов по будням и четыре - в выходные дни, причем горожане просят увеличить количество дневных рейсов, и губернатор передал эту просьбу Алексею Туманину.

Начальник КрасЖД отметил, что специалисты уже проводят мониторинг потребностей населения в дополнительных рейсах. Итогом анализа станут изменения в график движения электричек.

Обсуждался также запуск ретро-поезда с паровозом на экскурсионном маршруте Красноярск-Дивногорск.

Цитата

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Такой паровоз мог бы повысить туристическую привлекательность этого направления. Не могу сказать, что решение по этому поводу принято, но мне кажется, что это могло бы стать красивой изюминкой как для Красноярска, так и для Дивногорска. Будем думать.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярский край

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Олимпийский финал в теннисном миксте будет российским
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 1 июля
В РФ среди случаев заболевания COVID более 95% составляет штамм "дельта"
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому