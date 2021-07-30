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30.07.2021 10:31
Рубрика: Власть

Омский НПЗ передал современное оборудование для экстренной хирургии детской больницы

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Крупнейшая в Западной Сибири детская клиника получила новейшее оборудование. Теперь блок экстренной хирургии Омской ГДКБ №3, где производится не менее семи операций в сутки, оснащен высокочастотными электрохирургическими системами, светодиодными бестеневыми лампами, а также современным операционным столом.
Фото: Сергей Царев Фото: Сергей Царев
Фото: Сергей Царев

Обеспечение стационара новейшей техникой - часть проекта по развитию лечебно-диагностической базы городского здравоохранения, который с 2013 года реализует ОНПЗ по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Фото: Сергей Царев
Омский НПЗ создает возможности для профессионального роста сотрудников

Предприятие традиционно поддерживает развитие омского здравоохранения. В медицинские учреждения уже переданы современные системы ультразвуковой диагностики, уникальный реабилитационный комплекс для кардиодиспансера, оборудование для выявления и профилактики онкологический заболеваний, аппарат ИВЛ, специализированная операционная техника.

В хирургическом стационаре Городской детской клинической больницы №3 ежегодно проводится более восьми тысяч операций. Одновременно здесь могут получать помощь около 400 маленьких пациентов. Медучреждение принимает детей и подростков с острыми и неотложными патологиями в режиме больницы Скорой медицинской помощи.

- Благодаря партнерству с Омским НПЗ за последние годы нам удалось существенно обновить парк специализированного оборудования, что позволяет оказывать качественную помощь все большему количеству детей, - отметил первый заместитель министра здравоохранения Омской области Андрей Сухарев.

- Для Омского НПЗ поддержка областного здравоохранения - ключевой приоритет в реализации программы социальных инвестиций. Качество медицинской помощи определяется не только наличием высокопрофессиональных специалистов, но и уровнем оснащенности лечебных учреждений. Мы уделяем большое внимание работе по обеспечению омских поликлиник и больниц современным оборудованием и специализированной техникой. Высокотехнологичная медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю региона", - подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

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