В Хакасии приостановили все государственные платежи

Сегодня в Новосибирске 5-ый апелляционный Суд общей юрисдикции оставил в силе решение Верховного суда Республики Хакасия о признании недействующим закона о бюджете этого региона. С 30 июля до дня принятия нового закона все госплатежи в республике приостанавливаются, проинформировала сегодня пресс-служба правительства РХ.

В понедельник, 2 августа, правительство Хакасии намерено внести в Верховный Совет проект нового закона о республиканском бюджете на 2021-2023 годы. Кабмин будет просить о созыве внеочередной сессии для рассмотрения параметров казны.

В пресс-службе пояснили: депутаты Верховного Совета республики приняли бюджет под занавес 2020-го. Доходная часть на нынешний год составила около 38 миллиардов рублей, расходная - 42,6. Дефицит превышал 4,5 миллиарда - 19 процентов доходов бюджета, а это противоречит Бюджетному кодексу РФ, так как дефицит не должен быть более 15 процентов.

В начале этого года республиканская прокуратура обратилась в суд с иском о признании закона о бюджете недействительным. Верховный суд вынес соответствующее решение. В мае была подана апелляция. В июле Верховный Совет внес в закон о бюджете изменение, и, по данным пресс-службы правительства республики, документ был приведен в соответствие с законодательством. В силу особенностей иска (оспаривались не отдельные положения закона, а весь нормативный акт) закон о бюджете сегодня остается недействующим.

По мнению правительства Хакасии, бюджетный кризис невозможно разрешить с помощью ресурсов республики - необходимо участие федерального центра.