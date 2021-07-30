В Кемерове сотрудники ГИБДД помогли супругам добраться до роддома

Кемеровские полицейские помогли супружеской паре вовремя добраться до перинатального центра. Как передает RТ, у женщины прямо в дороге начались схватки.

К дежурившим на территории Кировского района города Кемерово патрульным обратился водитель, который объяснил ситуацию и попросил помощи. Дорожные полицейские понимали, что ситуация экстренная - нужный роддом находится на другом конце города, а на улицах было много машин.

Полицейские включили проблесковые маячки, сирену и поехали впереди автомобиля супружеской пары, требуя от зазевавшихся водителей очистить полосу движения. В дороге стражи порядка предупредили работников роддома о скором визите экстренных пациентов, благодаря чему акушеры заранее приготовили все к приезду женщины.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, медики отметили: пациентка была доставлена в родильное отделение своевременно, а вот любое промедление могло бы негативно отразиться на родах. Однако все закончилось благополучно, уже через полчаса у супругов родился сын, которого назвали Валерием.

Счастливый отец пригласил провожатых в погонах на выписку, чтобы еще раз поблагодарить полицейских за неравнодушие.