В Кемерове заработал новый скейт-парк на Притомской Набережной

Все 15 уличных спортивных площадок, которые было запланировано установить в 2021 году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", готовы. Среди них - скейт-парки, памп-треки и зоны для занятий воркаутом.

Напомним, спортивные локации появились на девяти общественных территориях в разных районах Кемерова, которые определили в прошлом году сами горожане.

Запуск скейт-парка на Притомской набережной поблизости от "Парка Чудес" стал последним в череде аналогичных открытий. Спортивный объект состоит из нескольких элементов: это плаза, разгонка, 1,2 метровый угловой радиус, двухуровневая мини-рампа, угловая разгонка, треугольная пирамида с боксом, грайндбокс, рейл и кикер. Здесь уже смонтирован памп-трек протяженностью 77 метров, состоящий из 59 элементов. Стоит отметить, что этот памп-трек - самый протяженный из новых, построенных в этом году.

Спортивные площадки устанавливаются по федеральному проект «Формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда" Фото: Дмитрий Ярощук

Скейт-парки и памп-треки уже открылись эти летом в ж.р.Кедровка, Лесная Поляна, на улице Инициативной в Кировском районе, в Комсомольском парке имени Веры Волошиной, в парке Победы в ж.р.Ягуновский и в сквере Новорожденных на ФПК.

Кроме того, в Кемерове появились новые локации для занятий воркаутом. Площадки для гимнастических тренировок смонтировали в бульварной части улицы Патриотов в Заводском районе и в парке Победы в жилом районе Ягуновский. Современные воркаут-зоны включают в себя такие элементы, как перекладины, шведские стенки, гимнастические кольца, брусья, турники для отжимания, скамьи для пресса. Чуть ранее две такие площадки заработали в сквере Молодоженов в Рудничном районе.

Все 15 уличных спортивных площадок в Кемерове по нацпроекту «Жилье и городская среда» готовы Фото: Дмитрий Ярощук

В следующем году по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" будут благоустраиваться общественные пространства - парки и скверы в разных районах города. Куда именно придет реновация - выбрали посредством онлайн-голосования сами жители областного центра.

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