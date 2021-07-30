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30.07.2021 10:32
Рубрика: Власть

В Новосибирской области ускорят строительство жилья для специалистов и детей-сирот

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Новосибирской области будут быстрее возводить жилье для специалистов и детей-сирот. Как отметил глава региона Андрей Травников, это возможно сделать за счет совмещения различных программ и источников финансирования.
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Губернатор сообщил, что в этом году правительство региона совместно с депутатами заксобрания приняли решение выделить на строительство жилья для детей-сирот дополнительные несколько сотен миллионов рублей.

Фото: Татьяна Кравченко
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- В следующем году мы планируем увеличивать темпы реализации программы. Один из вариантов решения этой проблемы - совмещать программы строительства служебного жилья и жилья для детей-сирот - в одном доме и то, и другое, - сказал Андрей Травников. - Важно, что в реализации обеих программ участвуют отдаленные территории, такие как Кыштовский район.

В ходе рабочей поездки в Кыштовский район губернатор оценил ход строительства многоквартирного дома (МКД), в котором будут квартиры и для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Также глава региона рассмотрел вопрос строительства служебного жилья.

Обеспечение жильем детей-сирот - один из приоритетов деятельности правительства Новосибирской области.

В регионе действует широкий набор инструментов для стимулирования развития многоквартирного строительства в сельских районах области. В 2019 году стартовала пилотная программа по строительству служебного жилья, сейчас к ней добавился проект, благодаря которому можно комбинировать разные программы - расселения из аварийного жилья, квартир для детей-сирот и служебного жилья.

Фото: Максим Боговид/РИА Новости
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В 2019 году в области утвержден реестр типовых проектов, разработанных региональным минстроем. Началась реализация пилотного проекта по строительству служебного жилья по типовым проектам - благодаря этому больше молодых специалистов смогут получить жилье в районах области. При реализации этих программ применяют, например, комбинированные проекты строительства МКД с квартирами под служебное жилье, в которых до 25 процентов жилых помещений предназначено для детей-сирот.

В 2019 году Андрей Травников предложил возобновить подпрограмму по строительству (приобретение на первичном рынке) служебного жилья госпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области".

Таким образом, муниципальные районы и городские округа могут получить субсидии из областного бюджета для строительства служебного жилья на условиях софинансирования из местного бюджета.

Справка

В 2021 году планируется построить четыре жилых дома со служебными квартирами и квартирами для детей-сирот, а также три служебных жилых дома. Программа строительства служебного жилья действует в 11-ти районах области. В 2021 году на эти цели из бюджета области направят 210,5 миллиона рублей. На предоставление жилых помещений детям-сиротам в текущем году увеличили субвенции на 679,6 миллиона рублей по отношению к 2020-му. В региональной казне на эти цели предусмотрены 148,2 миллиона рублей, будет построено 93 жилых помещения. В планах обеспечить жильем 787 человек, годом ранее новоселье справили 358 человек.

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