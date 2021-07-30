В Туве возбудили уголовное дело об убийстве младенца во время ссоры

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, проинформировал главк СК по Республике Тыва.

Накануне около 21 часа правоохранители Кызыла получили сообщение о поступлении в Республиканскую больницу №1 10-месячного ребенка с ножевым ранением спины. Спасти младенца врачам не удалось.

Сыщики выяснили, что 29 июля родители оставили ребенка на попечение няни и уехали в другой район республики. Между тем няня во время застолья поссорилась с сожителем. Он замахнулся на нее ножом и случайно ударил в спину ребенка - такова предварительная версия. Предполагаемый убийца задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Инспекторы отдела полиции по делам несовершеннолетних установили, что родители мальчика воспитывают еще двоих детей. Семья на профилактическом учете не числилась. 32-летняя няня - родственница родителей погибшего ребенка - судима за тяжкое преступление против личности, уточнили сегодня в управлении МВД по Республике Тыва. Инспекторы ПДН взяли семью на контроль.