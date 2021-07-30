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30.07.2021 10:26
Рубрика: Происшествия

В Туве возбудили уголовное дело об убийстве младенца во время ссоры

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, проинформировал главк СК по Республике Тыва.

Под Тверью мужчина напал с топором на малолетнего ребенка

Накануне около 21 часа правоохранители Кызыла получили сообщение о поступлении в Республиканскую больницу №1 10-месячного ребенка с ножевым ранением спины. Спасти младенца врачам не удалось.

Сыщики выяснили, что 29 июля родители оставили ребенка на попечение няни и уехали в другой район республики. Между тем няня во время застолья поссорилась с сожителем. Он замахнулся на нее ножом и случайно ударил в спину ребенка - такова предварительная версия. Предполагаемый убийца задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Инспекторы отдела полиции по делам несовершеннолетних установили, что родители мальчика воспитывают еще двоих детей. Семья на профилактическом учете не числилась. 32-летняя няня - родственница родителей погибшего ребенка - судима за тяжкое преступление против личности, уточнили сегодня в управлении МВД по Республике Тыва. Инспекторы ПДН взяли семью на контроль.

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