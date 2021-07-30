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30.07.2021 17:53
Рубрика: Экономика

На развитие курорта "Эльбрус" выделят 8,6 миллиарда рублей

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба "Курортов Северного Кавказа" Фото: Пресс-служба "Курортов Северного Кавказа"
Фото: Пресс-служба "Курортов Северного Кавказа"

На совещании о состоянии и перспективах развития всесезонного курорта "Эльбрус", которое прошло сегодня в Кабардино-Балкарии, озвучили сумму, которую планируется выделить до 2023 года. Всего в бюджете на эти цели предусмотрено 8,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова цитирует пресс-служба главы КБР.

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- Потенциал курорта гораздо больше. На развитие "Эльбруса" до 2023 года предусмотрено 8,6 миллиардов рублей. На эти средства предстоит построить 30 километров новых трасс, в 5 раз увеличить номерной фонд. В планах привлечь 24 миллиарда частных инвестиций в туристскую и горнолыжную инфраструктуру. Для этого нужно решить основные вопросы, сдерживающие развитие курорта, - отметил Решетников.

Длина трасс на курорте должна будет вырасти с 17 до 47 километров к 2030 году, а число мест размещения достичь 4,2 тысячи. В среднем за год "Эльбрус" должен будет принимать около миллиона туристов. Сейчас поток приезжающих в республику на отдых постоянно растет. Например, по сравнению с 2019 годом он вырос на 62 процента, а по сравнению с 2020 на 215 процентов.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что хороший поток туристов в республику должен помочь справиться с тяжелым экономическим положением региона. По его словам, развитие курортно-рекреационной инфраструктуры региона направлено на увеличение внутреннего и въездного туристического потока, а это создание благоприятного инвестиционного климата, оздоровление экономики, благоустройство территорий, развитие транспортной отрасли и сферы услуг, создание новых рабочих мест.

В пресс-службе "Курортов Северного Кавказа" добавили, что на курорте будет улучшена система лавинозащиты, построены специальные сооружения, а также проведено дополнительное благоустройство территории.

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