В Ингушетии улучшили технологию изготовления гибкого камня

На недавно открывшемся ингушском производстве улучшили технологию выпуска гибкого камня. В Назрани могут выпускать до ста квадратных метров этого декоративного облицовочного материала в день.

Он наклеивается на поверхность как обои. Как рассказали на заводе, на стеклохолст наносится акриловая дисперсия и мраморный песок. Получается фасадная или интерьерная плитка, но более тонкая и гибкая, чем обычная.

- Внешне смотрится даже более эстетично, чем известный в строительстве дагестанский камень, а стоимость нашей продукции почти втрое ниже, - говорит представитель фирмы Умар Дзауров.

Инвестор производства гибкого камня планирует открыть в Назрани еще один цех по изготовлению строительных материалов, это будут межкомнатные керамзитобетонные панели, широко применяемые в многоэтажном строительстве вместо кирпича.

- Сможем изготавливать 150 штук панелей в день, что аналогично 16 тысячам кирпичей, - уточняет Дзауров.

Такой объем способен обеспечить межкомнатными керамзитобетонными панелями полностью потребности строительной отрасли республики. Открыть цех гибкого камня частному инвестору помогли региональные власти. Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии выдал ему льготный кредит в размере 400 тысяч рублей всего под шесть процентов годовых на три года.

На создание следующего производства строительных материалов ингушский предприниматель также рассчитывает получить льготный заем на сумму в один миллион рублей, взамен обещая создать в Назрани несколько десятков новых рабочих мест.