Фестиваль "Балтийские дебюты" назвал победителей

XVII Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" завершился в городе Светлогорске Калининградской области. В Большом зале Театра эстрады "Янтарь-холл" прошла Торжественная церемония награждения победителей, которую открыл министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Он признался, что "Балтийские дебюты" - один из его любимых фестивалей и выразил надежду, что уже с завтрашнего дня вся команда "Балтийских дебютов" начнет подготовку к XVIII фестивалю. "Я хочу поблагодарить всех организаторов за то, что этот фестиваль был очень ярким, интересным и содержательным!", - сказал Андрей Ермак.

Приз губернатора Калининградской области "За вклад в мировой кинематограф" получил народный артист РСФСР Андрей Кончаловский, чья картина "Дорогие товарищи!" была показана в программе "Премьеры года". В своем видеообращении известный кинорежиссер сказал, что хотел бы в ближайшем будущем приехать в Калининградскую область и привезти сюда ретроспективу своих фильмов.

Фото: Предоставлено ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ"

Главную награду кинофестиваля - приз за "Лучший фильм" получила латвийская картина "Яма", режиссер Даце Пууце. Лучшим режиссером назван Гуро Бруусгорд, который снял норвежский фильм "Он". Специальным призом жюри с формулировкой "За яркое и убедительное воплощение истории борьбы за сохранение человеческого достоинства в самых экстремальных условиях" наградили польский фильм "Приговоренный" Яана Холоубека. "Приз зрительских симпатий" вручили картине-участнику программы "Премьеры года" - "На острие" режиссера Эдуарда Бордукова. "Лучшим фильмом" программы "Российские дебюты" по мнению зрителей стала кинолента "Анимация" режиссера Сергея Серегина.

Фото: Предоставлено ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ"

Кроме этого, Диплом жюри с формулировкой "За изощренное стилистическое решение безумия жизни и безумия героини" получил фильм "Стук" (Швеция, 2021), режиссер Фрида Кемпфф. Диплом жюри "За органичное воплощение сложных семейных отношений в уходящую эпоху" присудили ленте "Мой брат Райн" (Эстония, 2020), режиссер Янно Юргенс. Диплом жюри "За тонкое и глубокое раскрытие противоречивых семейных отношений современного героя" вручили Роману Евдокимову - исполнителю главной роли в фильме "Распутье" Георгия Лялина.