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30.07.2021 11:55
Рубрика: Общество

На пляже в Светлогорске появилась зона для не умеющих плавать

Текст: Вера Черенева (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба администрации Светлогоска Фото: Пресс-служба администрации Светлогоска
Фото: Пресс-служба администрации Светлогоска

Власти курортного города Светлогорск в Калининградской области выделили на местном пляже небольшой участок прибрежной акватории для людей, которые не умеют плавать.

Фото: iStock
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Как сообщает администрация Светлогорска, специальная зона отделена чередующимися буями желтого и красного цвета.

За них заходить тем, кто не умеет плавать, не рекомендуется.

Светлогорск - популярный город для отдыха, как среди жителей Калининградской области, так и у туристов из других регионов. Одна из главных достопримечательностей - пляж с мелким песком. Ежедневно спасатели, дежурящие на берегу, оказывают помощь 35-45 отдыхающим.

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