На пляже в Светлогорске появилась зона для не умеющих плавать

Власти курортного города Светлогорск в Калининградской области выделили на местном пляже небольшой участок прибрежной акватории для людей, которые не умеют плавать.

Как сообщает администрация Светлогорска, специальная зона отделена чередующимися буями желтого и красного цвета.

За них заходить тем, кто не умеет плавать, не рекомендуется.

Светлогорск - популярный город для отдыха, как среди жителей Калининградской области, так и у туристов из других регионов. Одна из главных достопримечательностей - пляж с мелким песком. Ежедневно спасатели, дежурящие на берегу, оказывают помощь 35-45 отдыхающим.