Трое кубинцев попытались сбежать из Ленобласти в Эстонию на надувных матрасах

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих граждан Кубы, которые пытались переплыть реку Нарву на надувных матрасах и таких образом попасть в Эстонию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как граждане Кубы оказались в России, выясняется. Установлено, что в нашей стране они находились нелегально.

Задержанные мужчины признались, что собирались через Эстонию попасть в Испанию, где у одного из них живет дочь.

По решению суда предприимчивых кубинцев депортируют к себе на родину. Сейчас они находятся в центре временного содержания для нарушителей границы.

Стоит отметить, что сотрудники ФСБ, задержав кубинцев, спасли их. Нарва - коварная река с большим количеством подземных течений, и иностранные граждане на матрасах, пересекая границу, рисковали жизнью.