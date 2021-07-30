VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавируса

VK Fest в этом году не состоится. Масштабный музыкальный фестиваль, ставший одной из визитных карточек Петербурга, перенесли на 2022 год из-за непростой эпидемической ситуации, сообщили организаторы.

Изначально праздник должен был состояться в конце июля, но так как заболеваемость росла, организаторы решили перенести мероприятие на конец августа. Однако несколько часов назад власти Петербурга обнародовали сообщение о продлении ограничений в том числе и на проведение массовых мероприятий до 29 августа. В оргкомитете фестиваля пришли к выводу, что провести мероприятие невозможно.

В своем заявлении представители оркомитета обратили внимание на то, что на мероприятие приезжают люди из разных регионов России и проводить в условиях непростой эпидемической ситуации масштабный фестиваль может быть опасно.

Среди музыкантов, которые подтвердили свое участие в VK Fest-2022 Little Big NILETTO, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, а также GONE.Fludd.

В оргкомитете подчеркивают, что все ранее купленные билеты действительны, обменивать и заменять их не надо. Новая дата фестиваля 23 и 24 июля 2022 года.