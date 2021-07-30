В Коми бывший муж пропавшей без вести женщины признался в ее убийстве

В Сыктывкаре женщину, которая пропала после выгула собаки, нашли мертвой. В убийстве признался бывший муж погибшей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.

Мужчина дал подробные показания о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Следователи вызвали экс-супруга на беседу вскоре после исчезновения женщины. Мужчина признался в убийстве и сообщил, что тело спрятал в лесном массиве на берегу реки Сысола.

Подозреваемый задержан, в​ суд направлено ходатайство о​ заключении его​ под стражу.​ По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.