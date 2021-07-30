Глава Адыгеи обсудил с правительством РА подготовку к новому учебному году

В Доме Правительства РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова прошло заседание Кабинета министров республики. Основной темой обсуждения стала подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года.

По словам министра образования и науки РА Анзаура Керашева, на сегодняшний день в регионе продолжаются мероприятия по ремонту спортивных залов в сельских школах. В 2021 году планируется отремонтировать 17 помещений для занятий физической культурой и спортом. По всем объектам заключены контракты, согласно которым ремонт спортзалов должен завершиться к началу нового учебного года.

Также в республике проводится капремонт двух крупных школ - СОШ № 6 в г. Майкопе и СОШ № 5 в пгт Яблоновском. Стоимость работ составляет 46 миллионов и 33 миллиона рублей соответственно.

Мурат Кумпилов дал поручение главам муниципалитетов, где идет капитальный ремонт школ, держать ход работ на личном контроле.

Отдельно обсуждался ввод новых образовательных объектов. В этом году в регионе завершено строительство двух общеобразовательных организаций. С первого сентября свою работу начнут средняя школа в г. Майкопе на 1100 ученических мест, а также средняя школа в ст. Ханской на 250 ученических мест.

До конца текущего года будет завершено строительство четырех детских садов со встроенными ясельными группами по 120 мест. Из них три детсада появятся в Красногвардейском районе: в селах Белом и Садовом, а также в ауле Хатукай. Один детский сад будет построен на хуторе Тихонов Шовгеновского района.

В продолжение темы образования были рассмотрены вопросы организации горячего питания в школах. В рамках исполнения поручения президента РФ в Республике Адыгея со второго сентября 2020 года организовано горячее питание для порядка 25 тысяч учеников первых - четвертых классов и более чем 9 тысяч обучающихся пятых - одиннадцатых классов, в отношении которых законодательством России установлены меры поддержки. В 2021 учебном году на организацию бесплатного питания предусмотрено около 245 миллионов рублей из федеральной казны и 5 миллионов из бюджета республики.

Как подчеркнули на заседании, с первого сентября 2021 года дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на домашнем обучении, также будут обеспечены бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов или компенсации за питание в денежном эквиваленте.

Комментируя доклад, глава Адыгеи подчеркнул, что необходим постоянный контроль за качеством школьного питания.

"Это поручение президента страны, и от того, насколько эффективно оно выполняется, зависит здоровье детей. Главам муниципалитетов поручаю в течение сентября посетить школы и лично проверить качество организации питания. Больше внимания уделяйте общественному контролю - вовлекайте в эту деятельность родительские комитеты", - сказал глава Адыгеи.

Далее была заслушана информация о ходе реализации программ в рамках национального проекта "Образование". На эти цели в 2021 году республика получила субсидию в размере более 300 миллионов рублей.

Так, программа "Успех каждого ребенка" позволит только в этом году создать в регионе более 18 тысяч ученических мест дополнительного образования детей. В 2021 году на базе сельских школ в рамках проекта "Современная школа" откроется 24 центра "Точка роста". Они будут оснащены комплектами современного оборудования для освоения основных образовательных программ по химии, физике, биологии. Также в г. Майкопе на базе средней школы № 17 в этом году будет создан школьный технопарк "Кванториум".

Реализация этих проектов позволит оказывать поддержку талантливым и одаренным детям и молодежи, а также обеспечить учащимся доступ к современным образовательным программам.

"Центры дополнительного образования должны стать максимально доступными. Здесь важно продумать равномерное их распределение как по муниципалитетам, так и внутри них. Это позволит сделать из этих образовательных учреждений места притяжения детей и молодежи", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании, - реализация индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года.

Как доложил министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен, в 2021 году в республике финансируется восемь объектов, включенных в программу развития, в том числе создается индустриальный парк в Тахтамукайском районе, ведется реконструкция дороги Даховская - плато Лагонаки, проводится укрепление правого и левого берега реки Белой в г. Майкопе, а также уже завершается капитальный ремонт Пушкинского народного дома.

"Выполнение всех пунктов, указанных в программе, позволит достичь ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата в регионе. Призываю всех ответственно подходить к реализации программы", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Также в ходе заседания были обсуждены вопросы достижения целевых показателей, предусматриваемых соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов.