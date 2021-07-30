Глава Адыгеи принял участие в совещании по развитию регионов юга страны

Новости

Оперштаб: В Москве выявлен 3481 новый случай COVID-19 12:24
Комбинация "Спутника V" и AstraZeneca не показала побочных эффектов 12:19
В Москве найдено тело 46-летнего актера Максима Михалина 12:19
VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавируса 12:16
В Брянской области изъяли почти 70 кг наркотиков на 17 миллионов рублей 12:10
Москвичи смогут выбрать имя для спасенной белой медведицы 12:08
В Минпромторге заявили об увеличении объемов производства "ЭпиВакКороны" 12:05
Дзюдоист Тамерлан Башаев сразится за бронзу Олимпийских игр 12:03
На пляже в Светлогорске появилась зона для не умеющих плавать 11:55
Россиян предупредили о подводных камнях кредитов и кредитных карт 11:40
На севере Москвы в аварии с автобусом пострадали два человека 11:32
Болельщики из Перми записали клип в поддержку наших олимпийцев 11:31
Умерла актриса Роза Исмаилова 11:28
Китайские бадминтонисты завоевали золото Олимпиады в миксте 11:27
Российские ватерполистки разгромно проиграли команде США на Олимпиаде в Токио 11:23
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 1 июля 11:18
Работавших с модулем "Наука" специалистов наградят 11:15
В Москве с 30 по 31 июля пройдет рейд "Нетрезвый водитель" 11:06
Видео: Чемпиона Максима Храмцова встретили в аэропорту Нижневартовска 11:01
Samsung ответил на сообщения о возможном запрете Samsung Pay в России 10:59
Чех Прскавец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе на байдарке 10:54
Умер режиссер двух частей "Горячей жевательной резинки" Цви Шиссель 10:54
Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года 10:54
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк про вакцинацию 10:51
ГП направила в суд дело экс-главы Межтрастбанка о хищении 2,5 млрд рублей 10:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 11:22
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи принял участие в совещании по развитию регионов юга страны

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин совместно с полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым провел первое совещание в качестве куратора Южного федерального округа.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Мероприятие было посвящено вопросам социально-экономического развития субъектов юга страны. Участие в работе приняли руководители регионов и представители федеральных министерств. Адыгею представил глава РА Мурат Кумпилов.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи принял участие в итоговом заседании VI созыва Госсовета - Хасэ РА

В начале совещания полпред Владимир Устинов сообщил данные о ситуации в ЮФО. Было отмечено, что в нынешнем году основные показатели социально-экономического развития округа улучшились в сравнении с прошлым годом. Снизилась безработица, увеличился выпуск промышленной продукции, ожидается хороший урожай зерновых, есть позитивная динамика в строительстве жилья. Вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения, в том числе на федеральном уровне.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь подчеркнул важность эффективного исполнения национальных проектов, поиска новых точек роста. Так, по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина во всех субъектах ЮФО будут определены приоритетные инвестпроекты и наиболее острые проблемные вопросы.

- Каждый регион должен подготовить предложения по инвестиционным проектам и проблемным вопросам и направить их в минэкономразвития РФ. Следующий вопрос - нам необходимо актуализировать стратегии социально-экономического развития субъектов, обеспечить сквозное соответствие ключевых показателей со стратегией федерального округа, а также национальными целями, - сказал Марат Хуснуллин.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей профильных министерств о состоянии экономики и финансов в регионах юга. Адыгея названа в числе регионов страны с высоким качеством управления финансами.

Далее рассматривался ход реализации в субъектах национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".

В Республике Адыгея, согласно нацпроекту, в 2021 году должно быть построено 257 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день введено 221,1 тысячи квадратных метров, планируется, что к концу года этот показатель достигнет 300 тысяч квадратных метров.

Кроме того, по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется досрочно расселить 343 человека из 6,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" в республике реализуется с опережением графика. Ремонт автодорог, намеченных к приведению в нормативное состояние в 2021 году, осуществлен досрочно, сейчас идет ремонт объектов 2022 года. Планируется отремонтировать 56 километров дорожного полотна, работы пройдут на 47 объектах. Также намечено строительство транспортной развязки Энем - Новобжегокай.

В завершение мероприятия был рассмотрен вопрос о ходе реализации индивидуальных программ развития Адыгеи и Калмыкии.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в качестве представителя курирующего министерства дал высокую оценку реализации программы в Республике Адыгея.

- По всем пунктам индивидуальной программы развития идет активная работа, мы отмечаем высокий организационный и исполнительный уровень главы субъекта и его команды, - сказал Джамбулат Хатуов.

После видеоконференции с вице-премьером РФ глава Адыгеи провел рабочее совещание с членами Кабинета министров РА, где обсуждались конкретные шаги по решению поставленных куратором округа задач.

- Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ. Это показывает и наш опыт взаимодействия с федеральным центром при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, которая стартовала в прошлом году при кураторстве минсельхоза РФ и уже дала положительные результаты. Мы стремимся неукоснительно следовать федеральным рекомендациям при реализации нацпроектов, госпрограмм. В выполнении задач, обозначенных главой государства, мы опирались и будем опираться как на свой опыт, лучшие практики регионов, так и, конечно, на рекомендации куратора нашего округа Марата Хуснуллина. Уверен, при поддержке федерального центра мы и дальше сможем решать значимые для республики вопросы, развивать точки роста и конкурентные преимущества нашего региона для повышения благосостояния граждан, - отметил глава Адыгеи.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 1 июля
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио
В РФ среди случаев заболевания COVID более 95% составляет штамм "дельта"
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому