Глава Адыгеи принял участие в совещании по развитию регионов юга страны

Заместитель премьер-министра России Марат Хуснуллин совместно с полпредом президента в ЮФО Владимиром Устиновым провел первое совещание в качестве куратора Южного федерального округа.

Мероприятие было посвящено вопросам социально-экономического развития субъектов юга страны. Участие в работе приняли руководители регионов и представители федеральных министерств. Адыгею представил глава РА Мурат Кумпилов.

В начале совещания полпред Владимир Устинов сообщил данные о ситуации в ЮФО. Было отмечено, что в нынешнем году основные показатели социально-экономического развития округа улучшились в сравнении с прошлым годом. Снизилась безработица, увеличился выпуск промышленной продукции, ожидается хороший урожай зерновых, есть позитивная динамика в строительстве жилья. Вместе с тем остается ряд проблем, требующих решения, в том числе на федеральном уровне.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь подчеркнул важность эффективного исполнения национальных проектов, поиска новых точек роста. Так, по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина во всех субъектах ЮФО будут определены приоритетные инвестпроекты и наиболее острые проблемные вопросы.

- Каждый регион должен подготовить предложения по инвестиционным проектам и проблемным вопросам и направить их в минэкономразвития РФ. Следующий вопрос - нам необходимо актуализировать стратегии социально-экономического развития субъектов, обеспечить сквозное соответствие ключевых показателей со стратегией федерального округа, а также национальными целями, - сказал Марат Хуснуллин.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей профильных министерств о состоянии экономики и финансов в регионах юга. Адыгея названа в числе регионов страны с высоким качеством управления финансами.

Далее рассматривался ход реализации в субъектах национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Безопасные качественные дороги".

В Республике Адыгея, согласно нацпроекту, в 2021 году должно быть построено 257 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день введено 221,1 тысячи квадратных метров, планируется, что к концу года этот показатель достигнет 300 тысяч квадратных метров.

Кроме того, по адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется досрочно расселить 343 человека из 6,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" в республике реализуется с опережением графика. Ремонт автодорог, намеченных к приведению в нормативное состояние в 2021 году, осуществлен досрочно, сейчас идет ремонт объектов 2022 года. Планируется отремонтировать 56 километров дорожного полотна, работы пройдут на 47 объектах. Также намечено строительство транспортной развязки Энем - Новобжегокай.

В завершение мероприятия был рассмотрен вопрос о ходе реализации индивидуальных программ развития Адыгеи и Калмыкии.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в качестве представителя курирующего министерства дал высокую оценку реализации программы в Республике Адыгея.

- По всем пунктам индивидуальной программы развития идет активная работа, мы отмечаем высокий организационный и исполнительный уровень главы субъекта и его команды, - сказал Джамбулат Хатуов.

После видеоконференции с вице-премьером РФ глава Адыгеи провел рабочее совещание с членами Кабинета министров РА, где обсуждались конкретные шаги по решению поставленных куратором округа задач.

- Институт кураторства, на мой взгляд, является мощным проводником федеральных инициатив и инструментом модерации при реализации задач, поставленных руководством страны по динамичному развитию субъектов РФ. Это показывает и наш опыт взаимодействия с федеральным центром при реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи, которая стартовала в прошлом году при кураторстве минсельхоза РФ и уже дала положительные результаты. Мы стремимся неукоснительно следовать федеральным рекомендациям при реализации нацпроектов, госпрограмм. В выполнении задач, обозначенных главой государства, мы опирались и будем опираться как на свой опыт, лучшие практики регионов, так и, конечно, на рекомендации куратора нашего округа Марата Хуснуллина. Уверен, при поддержке федерального центра мы и дальше сможем решать значимые для республики вопросы, развивать точки роста и конкурентные преимущества нашего региона для повышения благосостояния граждан, - отметил глава Адыгеи.