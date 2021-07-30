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30.07.2021 14:30
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Крым обеспечен пресной водой на ближайшие два года

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Запасы воды, накопленные в водохранилищах полуострова, а также предпринимаемые меры для сокращения потерь в трубопроводной сети позволяют утверждать, что Крым обеспечен пресной водой на ближайшие два года. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Крыму с рабочей поездкой.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Хуснуллин напомнил, что за достаточно короткий промежуток времени в республике получен дополнительный приток питьевой воды из подземных горизонтов объемом 110 тысяч кубометров в сутки. Другим важным источником улучшения водоснабжения Крыма должна стать экономия за счет сокращения потерь в трубопроводных сетях, большая часть из которых сегодня изношена на 70 и более процентов.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Из скважин под Азовским морем добыли первую партию пресной воды

- 14 объектов водоснабжения находятся в стадии строительства, в ближайший месяц-два они будут закончены, но мы на этом останавливаться не будем, будем и дальше приводить сети в порядок, - сказал Марат Хуснуллин. - Потери в сетях более 50 процентов, это тоже одна из причин, почему воды в Крыму не хватало. Эта работа ведется системно. Мы имеем подземные запасы вод и экономию от приведения в порядок сетей. Но мы на всякий случай готовим систему опреснительной установки. И если воды не будет хватать, сейчас у нас есть полугодовой запас накопленной воды. То есть на ближайшие два года, будем считать, что у нас проблема воды решена.

Вице-премьер также сообщил, что в акватории Азовского моря, где третий месяц продолжается поиск месторождений пресной воды, получена первая партия воды из скважины, пробуренной на глубину 100 метров. Однако какого она качества, каковы ее запасы, можно будет говорить после проведения анализов и бурения нескольких дополнительных скважин. Эту работу планируется завершить к концу сентября.

По данным правительства Крыма, сейчас в водохранилищах, снабжающих самый большой город полуострова - Симферополь, накоплено 33 миллиона кубометров пресной воды. В водохранилищах Большой Ялты - 34 миллиона кубометров. С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения Крыма правительство РФ выделяет 48 миллиардов рублей до 2024 года.

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