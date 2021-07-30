На Дону рабочий завода умер от химических ожогов

Один из рабочих, получивших химические ожоги на заводе в Ростовской области, умер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Один умер", - цитирует агентство своего собеседника.

Трагедия произошла в городе Каменске-Шахтинском. Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин, на предприятие приехали представители министерства и технические специалисты.

Ранее сообщалось, что на местном химическом комбинате произошел хлопок и пожар, пострадали семь человек. Возгорание удалось ликвидировать.