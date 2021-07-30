В Керчи назначили врио главы горадминистрации

Городской совет Керчи определил временно исполняющим обязанности главы городской администрации Екатерину Федоренко, которая до сегодняшнего дня занимала должность вице-мэра. Такое решение депутаты горсовета приняли на заседании 30 июля.

Ранее местные парламентарии согласовали отставку главы администрации Керчи Сергея Бороздина, который 22 июля написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бороздин руководил Керченской администрацией с апреля 2017 года.

В соответствии с решением горсовета к исполнению обязанностей Федоренко приступит второго августа.

Екатерина Федоренко родилась 18 октября 1986 года. В 2008 году закончила Харьковский национальный университет внутренних дел (специальность "правовед", квалификация "юрист"). С 2010 по 2016 год занимала различные должности в Госкомземе и в управлении имущественных и земельных отношений администрации Керчи, в 2016-2018 годах - начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Керчи. В 2020 году работала в должности замначальника управления - начальник отдела территориального планирования управления градостроительства, архитектуры и рекламы Керченской администрации, впоследствии возглавляла управление.