В Керчи назначили врио главы горадминистрации

Новости

В день открытия ВДНХ въехать на территорию можно за 30 советских копеек 12:28
Оперштаб: В Москве выявлен 3481 новый случай COVID-19 12:24
Комбинация "Спутника V" и AstraZeneca не показала побочных эффектов 12:19
В Москве найдено тело 46-летнего актера Максима Михалина 12:19
VK Fest перенесли на 2022 год из-за коронавируса 12:16
В Брянской области изъяли почти 70 кг наркотиков на 17 миллионов рублей 12:10
Москвичи смогут выбрать имя для спасенной белой медведицы 12:08
В Минпромторге заявили об увеличении объемов производства "ЭпиВакКороны" 12:05
Дзюдоист Тамерлан Башаев сразится за бронзу Олимпийских игр 12:03
На пляже в Светлогорске появилась зона для не умеющих плавать 11:55
Россиян предупредили о подводных камнях кредитов и кредитных карт 11:40
На севере Москвы в аварии с автобусом пострадали два человека 11:32
Болельщики из Перми записали клип в поддержку наших олимпийцев 11:31
Умерла актриса Роза Исмаилова 11:28
Китайские бадминтонисты завоевали золото Олимпиады в миксте 11:27
Российские ватерполистки разгромно проиграли команде США на Олимпиаде в Токио 11:23
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 1 июля 11:18
Работавших с модулем "Наука" специалистов наградят 11:15
В Москве с 30 по 31 июля пройдет рейд "Нетрезвый водитель" 11:06
Видео: Чемпиона Максима Храмцова встретили в аэропорту Нижневартовска 11:01
Samsung ответил на сообщения о возможном запрете Samsung Pay в России 10:59
Чех Прскавец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе на байдарке 10:54
Умер режиссер двух частей "Горячей жевательной резинки" Цви Шиссель 10:54
Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года 10:54
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк про вакцинацию 10:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 11:49
Рубрика: Власть

В Керчи назначили врио главы горадминистрации

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба городского совета Керчи Фото: Пресс-служба городского совета Керчи
Фото: Пресс-служба городского совета Керчи

Городской совет Керчи определил временно исполняющим обязанности главы городской администрации Екатерину Федоренко, которая до сегодняшнего дня занимала должность вице-мэра. Такое решение депутаты горсовета приняли на заседании 30 июля.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
Мэр Керчи ушел в отставку

Ранее местные парламентарии согласовали отставку главы администрации Керчи Сергея Бороздина, который 22 июля написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бороздин руководил Керченской администрацией с апреля 2017 года.

В соответствии с решением горсовета к исполнению обязанностей Федоренко приступит второго августа.

Екатерина Федоренко родилась 18 октября 1986 года. В 2008 году закончила Харьковский национальный университет внутренних дел (специальность "правовед", квалификация "юрист"). С 2010 по 2016 год занимала различные должности в Госкомземе и в управлении имущественных и земельных отношений администрации Керчи, в 2016-2018 годах - начальник управления имущественных и земельных отношений администрации Керчи. В 2020 году работала в должности замначальника управления - начальник отдела территориального планирования управления градостроительства, архитектуры и рекламы Керченской администрации, впоследствии возглавляла управление.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с 1 июля
Россиянка Бацарашкина завоевала второе золото Олимпиады в Токио
В РФ среди случаев заболевания COVID более 95% составляет штамм "дельта"
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому