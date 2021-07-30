Суд в Ростове вынес приговор организаторам секты "Свидетели Иеговы"

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил наказание трем участникам религиозной организации "Свидетели Иеговы", признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

Установлено, что они с 2017 по 2019 годы участвовали в организации в Ростове деятельности религиозной организации Свидетелей Иеговы "Центральная, Ростов-на-Дону".

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, Вилену Аванесову, Арсену Аванесову и Александру Паркову инкриминируется организации деятельности экстремистской организации и финансирование экстремистской деятельности по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ. Они приговорены к реальным срокам наказания: Арсен Аванесов и Александр Парков - к шести с половиной годам колонии общего режима, Вилен Аванесов - к шести годам колонии общего режима. После отбывания срока вступит ограничение свободы сроком на год. Также им запрещено заниматься деятельностью, связанной с участием в общественных организациях сроком на пять лет.