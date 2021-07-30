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30.07.2021 16:17
Рубрика: Общество

В Астраханской и Ростовской областях ожидается сильная жара

Текст: Алена Ларина

До 40 и выше градусов жары ожидается в начале августа на Юге страны, прежде всего, в Астраханской и Ростовской областях. Об этом "РГ" сообщили в управлениях МЧС РФ по этим регионам.

Аномальная жара на юге Дальнего Востока продержится еще несколько дней

Так, в Астраханской области, по данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды со второго по четвертое августа жара достигнет 42 градусов. Поэтому спасатели рекомендуют по возможности избегать нахождения на солнце, стремиться находиться в тени, а также носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор.

В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение. Как рассказали в ведомстве, с первого по третье августа на Дону ожидается жара до плюс 41 градуса. Чрезвычайный, пятый класс пожароопасности сохраняется в шести районах области Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвенском, Советском и Боковском.

На остальной территории региона, кроме Верхнедонского, Шолоховского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов, МЧС объявило четвертый, высокий класс пожароопасности.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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