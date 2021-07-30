В ДТП под Волгоградом погибли три человека

В Городищенском районе Волгоградской области автомобиль Opel Corsa сбил трех человек и врезался в КамАЗ, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На 922-м километре трассы Р-22 "Каспий" грузовик остановился из-за неисправности. Для ремонта прибыла еще одна машина той же марки. Оба водителя и пассажир одного из большегрузов находились на проезжей части позади транспортных средств, когда на них наехала иномарка под управлением 38-летнего мужчины. Все трое от полученных травм скончались

А водитель и пассажир легкового автомобиля с травмами доставлены в больницу.

На месте трагедии работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа районного отдела полиции.