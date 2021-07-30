В Гидрометцентре назвали самое теплое российское море

До комфортных для человека значений первым в этом году прогрелось не Черное море, как многие могли подумать. Раньше всего купальный сезон начался в Калининграде. На Балтике температура воды сейчас 24 градуса. "Там уже 1,5 месяца такое теплое море", - заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Что касается Краснодарского края, то море на популярных курортах стало теплым гораздо позже. "В Евпатории, Ялте, Алуште, Феодосии, в Туапсе сейчас 25 градусов, в Анапе и Геленджике - 24 градуса, а в Сочи - 26 градусов", - рассказал метеоролог (цитата по РИА Новости).

По словам Вильфанда, те, кто в июне выбрал для отдыха Балтику, сделал все правильно. Там с середины первого летнего месяца температура воды 23 градуса - такое бывает очень редко. Причины две: блокирующий антициклон, вызвавший на северо-западе страны аномально жаркую погоду, и небольшая глубина моря.

Максимальная температура Черного моря будет в августе, а Балтийское море вряд ли прогреется сильнее