В Керчи пропал нырявший у мыса Тузла дайвер

Новости

Чех Прскавец выиграл золото Олимпиады в гребном слаломе на байдарке 10:54
Умер режиссер двух частей "Горячей жевательной резинки" Цви Шиссель 10:54
Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года 10:54
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк про вакцинацию 10:51
ГП направила в суд дело экс-главы Межтрастбанка о хищении 2,5 млрд рублей 10:42
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для учителей и врачей 10:41
Москвичам рассказали, куда обратиться при подтоплении 10:34
Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады 10:34
Российские космонавты откроют переходные люки в модуль "Наука" в пятницу 10:28
В Турции локализовали 42 из 63 очагов возгорания 10:25
Макрогузова и Холомина выиграли все три матча в группе на Олимпиаде в Токио 10:21
Черногория выдала РФ ректора университета, обвиняемого в крупной растрате 10:17
Наталья Сергунина: Более 26 тысяч раз за полгода столичные предприниматели воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ 10:16
Экс вице-губернатора Сахалинской области отпустили из СИЗО под залог 10:10
Москва отменила обязательный перчаточный режим в связи с улучшением эпидситуации 10:07
Россиянка Кочесок не смогла завоевать медаль в прыжках на батуте 10:05
Призер Олимпиады Татьяна Минина: Это был классный бой! 10:03
В Петербурге разрешили работу фудкортов и аттракционов 09:59
В России могут запретить Samsung Pay 09:56
В столичном районе Фили-Давыдково началась реновация 09:56
Двое пожарных пострадали при тушении склада в Москве 09:50
В Москве задержан мужчина, выстреливший в спину пассажиру в метро 09:45
Двухлетний ребенок выпал с восьмого этажа в Москве 09:24
В Кургане появился первый проекционный пешеходный переход 09:24
В Якутии отменят COVID-free зоны в ресторанах 09:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

В Керчи пропал нырявший у мыса Тузла дайвер

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте
Фото: Пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Крымское линейное управление МВД России на транспорте утром возобновило поиски 47-летнего дайвера, который накануне погружался в море вблизи мыса Тузла и пропал. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
В Севастополе туристы на прогулочном катере чуть не утонули из-за медузы

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть Керченского линейного отдела полиции от капитана маломерного судна, с которого и нырял дайвер.

- По словам находившихся на катере двух знакомых дайвера, ЧП произошло, когда они уже закончили погружения и стали собираться домой, - рассказали в пресс-службе. - Керчанин изъявил желание погрузиться под воду еще раз, но так и не выплыл.

Прибывшие на место ЧП полицейские начали поисковую операцию, которую пришлось свернуть с наступлением темноты. Утром поиски возобновились.

- Сотрудники транспортной полиции просят отдыхающих в районе мыса Тузла быть внимательными, - обратились транспортные полицейские к туристам. - Вполне возможно, что дайверу нужна медицинская помощь. При обнаружении пропавшего мужчины правоохранители просят немедленно сообщить о его местонахождении по телефону 112 или +7 (999) 461-1365..

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Мишустин постановил использовать трудовые книжки нового образца с 2023 года
Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2"
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году
НАСА: Запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России