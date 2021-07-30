В Керчи пропал нырявший у мыса Тузла дайвер

Крымское линейное управление МВД России на транспорте утром возобновило поиски 47-летнего дайвера, который накануне погружался в море вблизи мыса Тузла и пропал. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Тревожный сигнал поступил в дежурную часть Керченского линейного отдела полиции от капитана маломерного судна, с которого и нырял дайвер.

- По словам находившихся на катере двух знакомых дайвера, ЧП произошло, когда они уже закончили погружения и стали собираться домой, - рассказали в пресс-службе. - Керчанин изъявил желание погрузиться под воду еще раз, но так и не выплыл.

Прибывшие на место ЧП полицейские начали поисковую операцию, которую пришлось свернуть с наступлением темноты. Утром поиски возобновились.

- Сотрудники транспортной полиции просят отдыхающих в районе мыса Тузла быть внимательными, - обратились транспортные полицейские к туристам. - Вполне возможно, что дайверу нужна медицинская помощь. При обнаружении пропавшего мужчины правоохранители просят немедленно сообщить о его местонахождении по телефону 112 или +7 (999) 461-1365..