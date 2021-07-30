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30.07.2021 11:02
Рубрика: Общество

В Краснодаре спасатели освободили застрявшего в алкомаркете енота

Текст: Михаил Сухарев

В одном из краснодарских магазинов с алкогольной продукцией 29 июля владелец обнаружил енота, который забрался в коробку и не хотел выходить.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю
На Камчатке спасатели оказали помощь еноту по кличке Олег

Чтобы выпустить зверя но волю, мужчине пришлось вызвать муниципальную "Службу спасения". Видеозапись со спасением енота появилась в социальных сетях.

Из видео понятно, что зверек напуган и явно не ждал столько внимания, когда пробрался в алкомаркет. Спасатели посадили его в коробку из под игристого вина и вывезли на природу.

Как только импровизированную переноску для животного открыли, енот убежал в ближайшие кусты отходить от стресса.

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