В Краснодаре спасатели освободили застрявшего в алкомаркете енота

В одном из краснодарских магазинов с алкогольной продукцией 29 июля владелец обнаружил енота, который забрался в коробку и не хотел выходить.

Чтобы выпустить зверя но волю, мужчине пришлось вызвать муниципальную "Службу спасения". Видеозапись со спасением енота появилась в социальных сетях.

Из видео понятно, что зверек напуган и явно не ждал столько внимания, когда пробрался в алкомаркет. Спасатели посадили его в коробку из под игристого вина и вывезли на природу.

Как только импровизированную переноску для животного открыли, енот убежал в ближайшие кусты отходить от стресса.