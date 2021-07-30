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30.07.2021 13:06
Рубрика: Происшествия

В Крыму Audi насмерть сбила зампреда горсовета города Саки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

63-летний вице-спикер Сакского городского совета Михаил Каширин погиб под колесами легкового автомобиля, который сбил его в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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- Трагедия случилась на автодороге Симферополь - Евпатория в городе Саки. Иномарка Audi A6 ехала в сторону Симферополя и сбила пешехода, когда тот переходил проезжую часть дороги в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Михаил Каширин получил смертельные травмы, - рассказали в ведомстве.

На своей странице в Facebook мэр города Саки Александр Овдиенко выразил соболезнования родственикам погибшего.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о трагической гибели заместителя председателя Сакского горсовета Михаила Каширина. От имени сотрудников администрации выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям по случаю невосполнимой утраты", - написал Овдиенко.

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