В Севастополе туристы на прогулочном катере чуть не утонули из-за медузы

Новости

ГП направила в суд дело экс-главы Межтрастбанка о хищении 2,5 млрд рублей 10:42
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для учителей и врачей 10:41
Москвичам рассказали, куда обратиться при подтоплении 10:34
Лучница Осипова вышла в финал Олимпиады 10:34
Российские космонавты откроют переходные люки в модуль "Наука" в пятницу 10:28
В Турции локализовали 42 из 63 очагов возгорания 10:25
Макрогузова и Холомина выиграли все три матча в группе на Олимпиаде в Токио 10:21
Черногория выдала РФ ректора университета, обвиняемого в крупной растрате 10:17
Наталья Сергунина: Более 26 тысяч раз за полгода столичные предприниматели воспользовались онлайн-продуктами портала МБМ 10:16
Экс вице-губернатора Сахалинской области отпустили из СИЗО под залог 10:10
Москва отменила обязательный перчаточный режим в связи с улучшением эпидситуации 10:07
Россиянка Кочесок не смогла завоевать медаль в прыжках на батуте 10:05
Призер Олимпиады Татьяна Минина: Это был классный бой! 10:03
В Петербурге разрешили работу фудкортов и аттракционов 09:59
В России могут запретить Samsung Pay 09:56
В столичном районе Фили-Давыдково началась реновация 09:56
Двое пожарных пострадали при тушении склада в Москве 09:50
В Москве задержан мужчина, выстреливший в спину пассажиру в метро 09:45
Двухлетний ребенок выпал с восьмого этажа в Москве 09:24
В Кургане появился первый проекционный пешеходный переход 09:24
В Якутии отменят COVID-free зоны в ресторанах 09:19
Камчатский край на выставке расскажет о туризме и зеленых проектах 09:01
Мужская сборная России по фехтованию на шпагах вышла в финал Олимпиады 08:59
Дептранс призвал москвичей не парковаться под деревьями 08:50
Синоптики предупредили москвичей о дожде и грозе в пятницу 08:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
30.07.2021 10:02
Рубрика: Происшествия

В Севастополе туристы на прогулочном катере чуть не утонули из-за медузы

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

В Севастополе в районе мыса Фиолент у грота Дианы затонуло прогулочное судно, на борту которого находились десять туристов. Как сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте, ЧП произошло из-за внезапного интереса отдыхающих к проплывавшей рядом с судном медузы и нарушения элементарных мер безопасности.

В Крыму турист насмерть разбился в ущелье у Чертового пальца

- Во время морской прогулки на расстоянии около десяти километров от береговой линии, пассажиры судна увидели в морской воде медузу, - рассказали в пресс-службе. - Все участники прогулки кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось. В итоге десять туристов оказались в воде.

На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Они вытащили людей из воды и доставили их на берег. Пострадавших нет.

Позже катер береговой охраны ФСБ отбуксировал к берегу судно. Сейчас по факту инцидента транспортная полиция и следователи ГСУ СКР проводят проверку. "Собранные материалы лягут в основу процессуального решения в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна", - резюмировали в ведомстве. Вина судоводителя в том, что он плохо проинструктировал туристов о правилах поведения на борту катера и не среагировал на интерес туристов к медузе.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Российским пенсионерам напомнили о налогах, которые можно не платить
Пушков пошутил, что Байдену нужно бежать от гнева Зеленского из-за "СП-2"
Импорт сырья из России в США резко вырос в 2021 году
НАСА: Запуск корабля Starliner к МКС состоится не ранее 3 августа
Собянин: Ситуация с коронавирусом быстро улучшается
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России