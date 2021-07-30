В Севастополе туристы на прогулочном катере чуть не утонули из-за медузы

В Севастополе в районе мыса Фиолент у грота Дианы затонуло прогулочное судно, на борту которого находились десять туристов. Как сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте, ЧП произошло из-за внезапного интереса отдыхающих к проплывавшей рядом с судном медузы и нарушения элементарных мер безопасности.

- Во время морской прогулки на расстоянии около десяти километров от береговой линии, пассажиры судна увидели в морской воде медузу, - рассказали в пресс-службе. - Все участники прогулки кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт судно перевернулось. В итоге десять туристов оказались в воде.

На помощь терпящим бедствие пришли два проходящих рядом экскурсионных судна. Они вытащили людей из воды и доставили их на берег. Пострадавших нет.

Позже катер береговой охраны ФСБ отбуксировал к берегу судно. Сейчас по факту инцидента транспортная полиция и следователи ГСУ СКР проводят проверку. "Собранные материалы лягут в основу процессуального решения в отношении 48-летнего капитана прогулочного судна", - резюмировали в ведомстве. Вина судоводителя в том, что он плохо проинструктировал туристов о правилах поведения на борту катера и не среагировал на интерес туристов к медузе.