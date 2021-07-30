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30.07.2021 13:47

Ямальские коммунальщики объяснили, почему отключают воду

В адрес ресурсоснабжающих компаний часто поступают обращения с вопросами об отключении горячей и холодной воды. Компания-поставщик коммунальных услуг АО "Ямалкоммунэнерго" пояснила причины таких временных ограничений.
Фото: Пресс-служба администрации г. Губкинский Фото: Пресс-служба администрации г. Губкинский
Фото: Пресс-служба администрации г. Губкинский

Горячая вода. Основные причины летнего отключения горячей воды - это в первую очередь профилактические работы на сетях, поверка, установка, замена оборудования на центральных тепловых пунктах и котельных. В самые сжатые сроки, установленные на законодательном уровне - 14 дней, в круглосуточном режиме коммунальщики должны провести огромный объем работы, который называют подготовкой к новому отопительному сезону. И все они направлены на поддержание системы в рабочем состоянии в зимний период с сентября по июнь включительно.

В г. Надыме гидравлические испытания проводились в июне, в городах Муравленко и Тарко-Сале - в июле. В Губкинском такие работы проводятся сейчас, старт был дан 19 июля, горячая вода в дома жителей начнет поступать 1 августа.

Холодное водоснабжение. Промывка системы холодного водоснабжения, как и горячего, должна производиться регулярно, поскольку все входящее в систему оборудование в определенной степени подвергается воздействию воды. Сегодня мало найдется труб холодного водоснабжения, которые могли бы "похвастаться" отсутствием известковых отложений, ржавчины и иных загрязнений самого разного типа. Решить проблему можно только чисткой системы с последующей обработкой специальными химическими средствами. Регулярная промывка в профилактических целях снижает вероятность возникновения отложений и уменьшает сроки обслуживания. Такие меры положительно сказываются на функциональности водоснабжения.

По традиции надымские коммунальщики проводят все работы в ночное время суток. Начинают с магистральных сетей и постепенно переходят на квартальные и внутриквартальные. На сегодняшний день порядка 70% сетей г. Надыма прошли процедуру гидропневматической промывки. Аналогичные работы проводятся в Губкинском, Муравленко, Тазовском.

Ремонт. Кроме профилактических работ на сетях, коммунальные службы ведут ремонт и замену сетей холодного, горячего водоснабжения, а также теплоснабжения. Без отключения услуги такие работы выполнять невозможно - высокая температура воды и давление в системе не позволят это сделать.

В настоящее время в г. Тарко-Сале подрядные организации по заказу Администрации МО Пуровский район ведут обновление около 2.4 км сетей, затронуты сразу 8 участков. В рамках ежегодной программы капремонтов АО "Ямалкоммунэнерго" в городе Муравленко заменит порядка 2 км сетей тепло-водоснабжения. В г. Лабытнанги на 11 участках заменят 1,7 км теплосети, и практически столько же сетей водоснабжения. В поселениях Ямальского района - около 3,5 км теплосети и 1,7 км сетей холодного водоснабжения.

Такие работы энергетики стараются завершить до наступления минусовых температур.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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