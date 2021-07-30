На Урале после гибели людей мусоровозы оснастят допоборудованием

В Челябинской области за двое суток под колесами спецмашин погибли три человека, сообщили в пятницу в компании-регоператоре по обращению с ТКО. Решено оснастить мусоровозы дополнительным оборудованием слежения, чтобы не подвергать опасность людей во время работы техники на дворовых площадках.

- Ситуация требует детального расследования не только силами правоохранительных органов, но и технических служб наших подрядчиков, - сообщили в компании. - Мы призываем всех перевозчиков твердых коммунальных отходов в кратчайшие сроки провести ревизию всей техники, настаиваем на скорейшем рассмотрении возможности дооснащения мусоровозов дополнительными средствами слежения за так называемыми "слепыми зонами".

Напомним, 27 и 28 июля в Челябинской области произошло сразу три ЧП с участием мусоровозов. В Копейске погиб 80-летний пенсионер, который попытался пройти перед капотом отъезжавшего от контейнерной площадки КамАЗа. Автомобиль начал движение, когда мужчина находился у бампера вне зоны видимости водителя. В Магнитогорске под колесами спецтехники погибли 70-летний мужчина и 54-летняя женщина. Причем, пенсионер находился позади автомобиля, когда водитель начал сдавать назад.

По данным регионального оператора, большая часть техники оснащена видеокамерами и зеркалами, позволяющими водителям мусоровозов следить за "слепыми зонами". Однако при движении по узким дворовым проездам даже этих средств, видимо, недостаточно.

- Потребуем от перевозчиков ежедневных дополнительных инструктажей водителей с рассказом о произошедших ЧП и необходимости соблюдать меры предосторожности, - отметили в компании. - Кроме того, обращаемся ко всем участникам дорожного движения: крупногабаритная техника, которая обслуживает контейнерные площадки, представляет реальную опасность. И водителям, и пешеходам следует соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенную бдительность.