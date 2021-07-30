На Урале у пенсионерки выманили накопления под видом "денежной реформы"

В Екатеринбурге полиция разыскивает женщину, которая представилась соцработником и забрала у пенсионерки 250 тысяч рублей, сказав, что обменяет их на купюры нового образца.

Заявление поступило в полицию 27 июля 2021 года. Как сообщается на сайте УМВД по Екатеринбургу, 86-летняя бабушка пожаловалась на то, что ее обманули. Накануне ей на домашний телефон позвонила женщина и сказала, что в связи с предстоящей денежной реформой к пенсионерке придет соцработник, чтобы поменять ее накопления на новые купюры.

Пожилая женщина не усомнилась в правдивости информации и не стала ее проверять. Когда к ней пришла незнакомка, бабушка без сомнений отдала все свои деньги. Мошенница уверила потерпевшую, что через два дня она вернет ей новые деньги и скрылась.

Следственное подразделение территориального ОВД возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество".