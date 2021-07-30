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30.07.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

На Урале завели дело на мать утонувшего в ванне ребенка

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Копейске Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении матери оставленного без присмотра младенца. Ребенок утонул во время купания в ванной, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

В Челябинске задержали женщину, делавшую "закладки" вместе с ребенком

- Установлено, что днем 28 июля подозреваемая в квартире одного из домов города Копейска во время купания в ванной оставила без внимания 10-месячного сына, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Вернувшись, она обнаружила ребенка без сознания. По предварительным данным, причиной смерти мальчика стало перекрытие дыхательных путей водой.

Стоит отметить, что мать немедленно доставила ребенка в больницу. Однако реанимационные мероприятия результатов не принесли. Теперь женщине инкриминируют причинение смерти по неосторожности, за которое по закону ей грозит наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати

СК России по Свердловской области расследует уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ по факту смерти двухлетнего ребенка-инвалида, также в результате утопления.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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