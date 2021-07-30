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30.07.2021 18:13
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование дела о пожаре в тюменском доме престарелых

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о пожаре в тюменском нелегальном доме престарелых, в котором погибло 7 человек.

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Расследованием трагедии в Тюменской области занимался центральный аппарат СК. Там сегодня завершили работу по уголовному делу, единственным фигурантом которого оказалась Ольга Вильямсон. Ей предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса: "незаконное предпринимательство", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "причинение смерти по неосторожности", "уничтожение чужого имущества по неосторожности".

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, Вильямсон организовала в своем частном доме нелегальный дом престарелых.

- С 2015 года она вела в нем незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием услуг по уходу за престарелыми и инвалидами. За 6 лет ею был получен доход в размере более 8 млн рублей,- объяснила представитель ведомства.

Как уверяет следствие, оказываемые услуги не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологической безопасности.

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В январе этого года сначала загорелась баня, затем огонь перекинулся на дом, в котором находились пожилые люди, а потом и на соседскую баню. В итоге семь человек погибли. Как уверяет следствие, причиной гибели людей стало нарушение Вильямсон правил пожарной безопасности.

Еще момент, на который указывает обвиняемая, - женщина, опасаясь, что о ее незаконной деятельности станет известно, скрыла от пожарных и людей, которые предлагали помощь в эвакуации, информацию, что в доме находятся семеро пожилых людей. Уже известно, что рассматривать дело будет Тюменский районный суд Тюменской области.

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