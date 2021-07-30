В Кургане появился первый проекционный пешеходный переход

В Кургане начал работать первый в городе проекционный пешеходный переход. Он оборудован специальным устройствам для "трансляции" световой разметки на проезжую часть и включается одновременно с уличным освещением.

Проекционный переход не заменяет привычную всем "зебру", а дублирует ее в темное время суток и плохую погоду, когда идет снег, дождь или стоит туман. Именно при таких условиях чаще всего случаются ДТП с пешеходами.

Новую технологию вначале опробовали в микрорайоне Северный на улице Баумана, жители которой много раз просили власти сделать "зебру" вечером более заметнее. Как сообщает пресс-служба администрации, в дополнение к проекции было сделано освещение перехода и установлены привлекающие внимание водителей светофоры.

Вскоре аналогичные устройства появятся и на других проблемных улицах.