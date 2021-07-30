Врач сообщил о планах исследования совмещенной вакцины от гриппа и COVID-19

О начале проведения ревакцинации объявлено на Среднем Урале. В регион уже поступили первые четырнадцать тысяч доз вакцины для третей прививки от COVID-19. Рассчитывать на очередной укол могут уральцы, переболевшие или привитые более полугода назад. Зачем нужна очередная доза вакцины, что от нее ожидать? "РГ" узнала у врача, эксперта по клинической лабораторной диагностике Александра Соловьева.

Александр, вы сами заболели коронавирусом через пару месяцев после сделанной прививки. Это было неожиданно?

Александр Соловьев: Скорее - неприятно. Когда привит, надеешься, что участь заболеть тебя минует. Но как врач я понимал: на фоне такого распространения вируса риски инфицирования сохраняются, а когда не ограничиваешь себя исключительно домашним общением, они только увеличиваются.

Прививка не дает полной свободы от ограничений во время пандемии и сейчас для нас это - аксиома. Но и после болезни ни на йоту не жалею, что вакцинировался, а не понадеялся на возможность естественным образом приобрести иммунитет.

Знаете, как бывает в кругах молодых мам: чтобы ребенок вовремя переболел ветрянкой, они его водят в гости к "ветряночникам". Дескать, подхватит ребенок инфекцию вовремя, а потом все как по маслу пойдет. С COVID-19 такой фатализм - "все равно все переболеем" - чреват суровыми последствиями. Практика однозначно показывает: после прививки многократно снижаются риски тяжело, с осложнениями, перенести коронавирус, а тем более - умереть.

Как вы относитесь к рекомендациям поставить третью прививку через полгода после полной вакцинации?

Александр Соловьев: Это резонный поиск оптимального решения. Пока во всем мире нет точного ответа о наиболее эффективном режиме дозирования вакцин против коронавируса. Первоначальная схема - одна или две прививки - была основана на стандартных вариантах. Но ситуация меняется: появляются более опасные мутации вируса, новые, подтвержденные практикой, данные об эффективности разработанных вакцин и это корректирует стратегию защиты.

Такую коррекцию, кстати, проводят и в отношении других инфекций. К примеру, от гепатита B сейчас ставится третья доза вакцины. А для не полностью исследованной новой инфекции процесс выбора самой оптимальной стратегии вакцинации - безусловно, вопрос времени.

Тогда можно допустить, что третья - не последняя?

Александр Соловьев: И такие варианты рассматриваются. Новые разработки ведутся постоянно. В частности, планируются клинические исследования по использованию совмещенной вакцинации от гриппа и COVID-19 в одном препарате с тем прицелом, что эта прививка может стать ежегодной, сезонной.

Вводя все большие дозы вакцин, не убьем ли естественный иммунитет человека, его способность самостоятельно сопротивляться вирусу?

Александр Соловьев: Конечно, нет. Наш естественный иммунитет сформировался за миллионы лет эволюционирования человека, как вида. Он способен ежесекундно реагировать на огромное количество инфекционных угроз. Иммунная система отражает атаки по всем фронтам. Когда мы с помощью вакцинации даем ей возможность познакомиться еще с одним видом патогена, мы тем самым помогаем реагировать на вторжение, распознавать угрозу. Это ее естественная работа.

Активное мутирование коронавируса не связано с тем, что массовой вакцинацией его загоняют в угол и заставляют быть более агрессивным?

Александр Соловьев: Однозначно - нет. Даже если представить, что человечество не знает, что такое вакцина, вирус все равно будет мутировать из-за разных условий его существования. Главное условие для активной мутации - неограниченное распространение. Фактически все новые наиболее опасные мутации возникают именно там, где слабо проходит массовая вакцинация.