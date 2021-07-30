Вытеснит ли окончательно безнал бумажные деньги

Работа экспертных групп над новым дизайном бумажных денег перешла на следующий этап: длинный список из 200 объектов сузили до 10-15. Скорее всего, уже осенью станет известно, что именно разместят на купюрах номиналом 1000 и 5000 рублей, которые выпустят в оборот в 2023 году. Если, конечно, безнал окончательно не вытеснит бумажные деньги.

Интересно, что по первой банкноте эксперты довольно быстро пришли к согласию: в фаворитах - нижегородский кремль. А вот по поводу Екатеринбурга и достопримечательностей УрФО развернулись дискуссии. Так, по мнению экспертов, на лицевой стороне купюры достойны разместиться памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса или ландшафты Екатеринбурга. Для оборота предлагают малахитовую вазу, челябинский монумент "Сказ об Урале", магнитогорский "Тыл - фронту" или Уральский хребет.

Мы спросили у первого заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Евгения Барышникова, что лучше "приживается" на деньгах: достопримечательности, горячо любимые местными жителями или ассоциирующиеся с регионом у всей страны?

Евгений Барышников: Объект должен быть значимым, узнаваемым, в том числе в других регионах, пригодным для изображения на банкнотах. Какой-то памятник может быть интересным, но плохо воспроизводиться средствами печати на бумаге, поэтому совет директоров Банка России будет рассматривать все факторы, - пояснил он. - Я был участником нескольких встреч с экспертами. Обсуждение идет очень корректно.

По сравнению с теми пятитысячными купюрами, что сейчас в ходу, как будет защищена новая от подделок?

Евгений Барышников: Она станет более современной. В частности, появятся крупные контрастные цифры, надписи, рельефные метки для определения номинала слабовидящими людьми. Еще одно новшество - бумага с биоцидными свойствами: еще на этапе изготовления в нее добавят специальное антимикробное вещество, препятствующее росту патогенных микроорганизмов.

Каков в целом сегодня уровень защищенности денег в России?

Евгений Барышников: По мнению экспертов, российская валюта относится к одной из самых защищенных в мире. Это подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: всего семь подделок на один миллион банкнот в обращении. Для сравнения: в Великобритании - 112, в еврозоне - 23.

В Свердловской области в прошлом году банки изъяли 1102 фальшивки на сумму 5,1 миллиона рублей. Большая часть (91 процент) - как раз пятитысячные. Логика преступников понятна: чем крупнее номинал подделки, тем больше доход. В целом в УрФО в 2020 году было выявлено 2374 поддельных денежных знака. В этом году за первое полугодие цифры немного поменьше: 721 фальшивка обнаружена на территории округа, из них 379 - в Свердловской области. Наверное, это обратная сторона высокой деловой активности в регионе.

Что касается монет, то они не пользуются популярностью у фальшивомонетчиков. За весь 2020 год на Среднем Урале было всего десять таких случаев.

Сколько в среднем "живут" бумажные деньги?

Евгений Барышников: Мелкий номинал - один-два года, у крупных срок службы дольше. Но это не значит, что через три года банкноту надо обязательно изъять. Это происходит по мере наступления ветхости. У нее есть определенные признаки: надписи, общая загрязненность, надрывы, стертость и т.п. При обработке на счетно-сортировальных машинах такие банкноты отсортировываются и уничтожаются в промышленных шредерах. Обрезь попадает под пресс и превращается в килограммовые брикеты. Они утилизируются на мусорном полигоне. А вот дефектные монеты, которые сильно изогнуты, имеют следы химического или термического повреждения, перерабатываются полностью. Их режут на несколько частей, сортируют по видам металла и отправляют на переплавку.

Куда можно сдать пришедшие в негодность деньги?

Евгений Барышников: В банки. Вы можете просто их обменять, можете положить на счет.

Разве пандемия не качнула чашу весов в пользу безнала?

Евгений Барышников: Мы сейчас наблюдаем две тенденции. С одной стороны, увеличилась доля наличности в сбережениях населения. Этому как раз способствовали ограничительные меры. В обращение в России в прошлом году выпустили рекордную сумму - 2,8 триллиона рублей. Многие граждане посчитали необходимым создать финансовый резерв. Образно говоря, положили под подушку, потому что мы пока не видим возврата этой денежной массы в кассы банков.

С другой стороны, во многих странах, включая Россию, доля наличных в общем объеме розничных транзакций сокращается. У нас она за последние пять лет уменьшилась с 61-го до 30 процентов. Чаще всего наличными деньгами пользуется население и ИП. По данным соцопроса, проведенного в 2020 году, четверть респондентов выбирает такой способ расчетов в силу привычки, у 21 процента нет возможности пользоваться безналом (живут в удаленной местности с низким покрытием интернета), 19 полагают, что так легче контролировать расходы.

Каков средний оборот наличности в УрФО? Есть какая-то региональная специфика?

Евгений Барышников: Остатки на руках у населения нам не доступны, в отличие от кассовых оборотов. Речь идет о наличных деньгах, которые совершают круговорот через банки, Банк России в торговые и промышленные предприятия и обратно. По данным первого квартала 2021 года, в Свердловской области зафиксирован кассовый оборот 628,2 миллиарда рублей - шестое место в стране. Такая тенденция сохраняется последние 10 лет. Развитая промышленность предполагает высокие зарплаты и хорошую финансовую и торгово-сервисную инфраструктуру. Соответственно, потребность в наличных выше.

Востребованы ли до сих пор монеты?

Евгений Барышников: Пока в расчетах присутствуют копейки и другие небольшие суммы, спрос сохранится. Но здесь мы наблюдаем тот же парадокс, что и с бумажной наличностью в пандемию: монеты не возвращаются в банки из оборота. Если в 2019 году вернулось 63 процента от общего количества, то в 2020-м - всего 46, хотя выпустили более 1,3 миллиарда монет.

В чем причина? Розничная торговля запрашивает монеты для сдачи, но неохотно принимает их от покупателей. Деньги оседают в копилках. Чтобы стимулировать использование металлической наличности, Банк России планирует в 2022 году запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства. Также мы ежегодно проводим акцию "День приема монет от населения". Последняя состоялась в октябре-ноябре 2020 года. Жители Свердловской области сдали более 1900 штук, что в три раза больше, чем в 2019 году.

Ваш прогноз на ближайшие 10 лет: вытеснит ли безнал наличку окончательно?

Евгений Барышников: На мой взгляд, наличные деньги в силу своих уникальных характеристик будут еще долгое время играть важную роль в экономической жизни общества. Они независимы от специальной инфраструктуры. Ими можно пользоваться в любых условиях, в том числе, когда нет интернета и электричества, что актуально во время устранения стихийных бедствий и техногенных катастроф. Наличка по-прежнему будет востребована пожилыми, сельскими жителями, трудовыми мигрантами, слабовидящими гражданами.

Кстати

Проявляйте бдительность, особенно совершая покупки у частных лиц, в небольших несетевых магазинах, киосках, на заправках. Можно установить на смартфон бесплатное приложение "Банкноты Банка России": оно не проверяет подлинность денег, но поможет вам сделать это самостоятельно без специального оборудования, ориентируясь на подсказки. Признаки подлинности делятся на четыре типа: проверяемые на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения. Делать все это нужно до того, как деньги окажутся в вашем кошельке. Если есть малейшие сомнения - не берите их или сдайте на экспертизу в любой банк.