Жителя Тюмени будут судить за контрабанду кокаина из Испании

Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в контрабанде наркотиков и незаконном их хранении, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, в марте этого года фигурант купил через интернет более 3,8 грамма кокаина. Порошок ему прислали в мае международной почтой из Испании. После получения посылки его задержали сотрудники таможни.

Бандероль вскрыли: среди чайных пакетиков в ней было две упаковки с кокаином. Его изъяли.

Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде. Отметим: санкция наиболее тяжкой из предъявленных мужчине статей предусматривает наказание вплоть до 10 лет.