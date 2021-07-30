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30.07.2021 10:51
Рубрика: Происшествия

Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк про вакцинацию

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

По решению Кетовского районного суда 52-летняя местная жительница оштрафована на 30 тысяч рублей за распространение в Сети недостоверной информации о последствиях вакцинации против коронавирусной инфекции.

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Своими высказываниями злоумышленница создавала угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Как стало известно "РГ", в своих комментариях женщина выражала сомнения в вакцине, якобы, еще нет подтвержденных научных данных о ее пользе, поэтому многие медработники (с ее слов) не ставят прививки. При этом пользовательница соцсетей не указала, из каких авторитетных источников ей это известно.

Против женщины было возбуждено административное дело по статье 13.15 КоАП РФ "Злоупотребление свободой СМИ", а сам пост из Сети удален.

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