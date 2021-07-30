Рогозин назвал дату запуска модуля "Причал" на МКС

Госкорпорация "Роскосмос" планирует 24 ноября осуществить запуск на Международную космическую станцию (МКС) узлового модуля "Причал". Об этом в своем Twitter сообщил директор корпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы его меж собой "шариком" называем", - написал он. По словам Рогозина, новый модуль позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел".

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который накануне причалил к МКС, пишет ТАСС. "Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Его масса - 20 350 кг. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Ресурс "Науки" установлен до 2027 года с возможностью продления до 2030 года.