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30.07.2021 01:46
Рубрика: Общество

Рогозин назвал дату запуска модуля "Причал" на МКС

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Госкорпорация "Роскосмос" планирует 24 ноября осуществить запуск на Международную космическую станцию (МКС) узлового модуля "Причал". Об этом в своем Twitter сообщил директор корпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин: На МКС все в порядке

"Мы его меж собой "шариком" называем", - написал он. По словам Рогозина, новый модуль позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел".

Узловой модуль должен пристыковаться к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который накануне причалил к МКС, пишет ТАСС. "Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная на орбиту Россией. Его масса - 20 350 кг. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Ресурс "Науки" установлен до 2027 года с возможностью продления до 2030 года.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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