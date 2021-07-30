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30.07.2021 11:40
Рубрика: Экономика

Россиян предупредили о подводных камнях кредитов и кредитных карт

Текст: Матвей Линник

При оформлении кредита всегда важно уточнять правила его погашения. В противном случае можно испортить себе кредитную историю, рассказала в интервью радио Sputnik независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

Фото: iStock
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Так, например, заемщик может ошибочно полагать, что погашает кредит в срок.

"Многие, например, платят с банковского счета в другом банке и считают, что достаточно оплатить в обозначенную дату, и деньги поступят на счет банка, где они брали кредит. Но на банковский перевод уходит несколько дней, соответственно, на пустом месте может возникнуть просрочка", - объяснила она.

Другие клиенты берут кредитные карты, забывая платить за их обслуживание, или неправильно рассчитывают срок льготного периода, отметила Смирнова.

В случае отсутствия денег для погашения долга эксперт рекомендовала не скрываться от банка и не брать другие кредиты, а попросить реструктуризировать долг или пересмотреть сроки его погашения.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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